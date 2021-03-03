https://ria.ru/20210303/meizu-1599787711.html
Meizu выпустила новый смартфон с небольшим экраном и флагманской начинкой
Meizu выпустила новый смартфон с небольшим экраном и флагманской начинкой
После долгого перерыва компания Meizu показала новые смартфоны Meizu 18 и 18 Pro. Компания провела презентацию в прямом эфире. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:11
2021-03-03T17:11
2021-03-03T17:11
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. После долгого перерыва компания Meizu показала новые смартфоны Meizu 18 и 18 Pro. Компания провела презентацию в прямом эфире.Принципиальное различие смартфонов — диагональ дисплея. Если у Meizu 18 она составляет 6,2 дюйма, что делает смартфон одним из самых компактных флагманов на рынке, то Pro-версия получила 6,7-дюймовую матрицу. Экраны выполнены по технологии AMOLED, их разрешение составляет 3200 x 1440 пикселей, а частота обновления достигает 120 гц.Обе модели работают на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888 с интегрированным 5G-модемом. Доступны версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. У Meizu 18 аккумулятор достиг емкости 4000 мАч, у 18 Pro — 4500 мАч. Последний поддерживает не только быструю, но и беспроводную зарядку.Старшая модель получила четыре сенсора в основной камере: главный 50 Мп, сверхширокоугольный 32 Мп, 8-мегапиксельный телефото сенсор с 3-кратным увеличением и 3D-датчик ToF. Meizu 18 лишен последнего, главный сенсор у него на 64 Мп, а "ширик" разрешением 16 Мп.Первый рынок, где Meizu 18 и 18 Pro станут доступны, станет Китай. Самая доступная версия обойдется там в 4399 юаней (50 000 рублей по текущем курсу). Старт продаж запланирован на 8 марта.
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google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
После долгого перерыва компания Meizu показала новые смартфоны Meizu 18 и 18 Pro. Компания провела
презентацию в прямом эфире.
Принципиальное различие смартфонов — диагональ дисплея. Если у Meizu 18 она составляет 6,2 дюйма, что делает смартфон одним из самых компактных флагманов на рынке, то Pro-версия получила 6,7-дюймовую матрицу. Экраны выполнены по технологии AMOLED, их разрешение составляет 3200 x 1440 пикселей, а частота обновления достигает 120 гц.
Обе модели работают на 5-нанометровом процессоре Snapdragon 888 с интегрированным 5G-модемом. Доступны версии 8/128 ГБ, 8/256 ГБ и 12/256 ГБ. У Meizu 18 аккумулятор достиг емкости 4000 мАч, у 18 Pro — 4500 мАч. Последний поддерживает не только быструю, но и беспроводную зарядку.
Старшая модель получила четыре сенсора в основной камере: главный 50 Мп, сверхширокоугольный 32 Мп, 8-мегапиксельный телефото сенсор с 3-кратным увеличением и 3D-датчик ToF. Meizu 18 лишен последнего, главный сенсор у него на 64 Мп, а "ширик" разрешением 16 Мп.
Первый рынок, где Meizu 18 и 18 Pro станут доступны, станет Китай
. Самая доступная версия обойдется там в 4399 юаней (50 000 рублей по текущем курсу). Старт продаж запланирован на 8 марта.