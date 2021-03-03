Красота, эрудиция, сила: конкурс "Макияж под камуфляж"
Всеармейский конкурс "Макияж под камуфляж" уже стал традицией, его проводят каждый год в преддверии 8 Марта.
Всеармейский конкурс "Макияж под камуфляж" уже стал традицией, его проводят каждый год в преддверии 8 Марта.
Состязания организуют в учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения в Переславле-Залесском.
Состязания организуют в учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения в Переславле-Залесском.
Полсотни финалисток со всей России демонстрируют умения в тактической, физической, специальной, технической подготовке.
Полсотни финалисток со всей России демонстрируют умения в тактической, физической, специальной, технической подготовке.
Девушки проходят огне-штурмовую полосу, участвуют в биатлонной эстафете, соревнуются в скоростной радиотелеграфии.
Девушки проходят огне-штурмовую полосу, участвуют в биатлонной эстафете, соревнуются в скоростной радиотелеграфии.
Самый зрелищный этап — биатлонная эстафетная гонка со стрельбой из автомата Калашникова.
Самый зрелищный этап — биатлонная эстафетная гонка со стрельбой из автомата Калашникова.
Участница конкурса "Макияж под камуфляж".
В программе соревнований предусмотрены также сборка-разборка АК-74, стрельба, метание гранат.
В программе соревнований предусмотрены также сборка-разборка АК-74, стрельба, метание гранат.
Кроме того, участницы выполнят нормативы по развертыванию современного комплекса спецсвязи и РХБ защите "Безопасная среда".
Кроме того, участницы выполнят нормативы по развертыванию современного комплекса спецсвязи и РХБ защите "Безопасная среда".
И, конечно, не обойдется без конкурса красоты, брейн-ринга "Эрудит", кулинарного и творческого "Домашнего задания".
И, конечно, не обойдется без конкурса красоты, брейн-ринга "Эрудит", кулинарного и творческого "Домашнего задания".
По итогам соревнований определят лучших в командном первенстве и отдельных номинациях.
По итогам соревнований определят лучших в командном первенстве и отдельных номинациях.