https://ria.ru/20210303/makiyazh-1599706643.html

Красота, эрудиция, сила: конкурс "Макияж под камуфляж"

Красота, эрудиция, сила: конкурс "Макияж под камуфляж"

В Ярославской области стартовал конкурс "Макияж под камуфляж". Как женщины-военнослужащие соревнуются в профессиональном мастерстве, смотрите в фотоленте... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:03

2021-03-03T13:03

2021-03-03T13:15

ракетные войска стратегического назначения

ярославская область

фото

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В Ярославской области стартовал конкурс "Макияж под камуфляж". Как женщины-военнослужащие соревнуются в профессиональном мастерстве, смотрите в фотоленте Ria.ru.

ярославская область

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетные войска стратегического назначения, ярославская область, фото, фото