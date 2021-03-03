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Красота, эрудиция, сила: конкурс "Макияж под камуфляж"
Красота, эрудиция, сила: конкурс "Макияж под камуфляж"
В Ярославской области стартовал конкурс "Макияж под камуфляж". Как женщины-военнослужащие соревнуются в профессиональном мастерстве, смотрите в фотоленте... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:03
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ракетные войска стратегического назначения
ярославская область
фото
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В Ярославской области стартовал конкурс "Макияж под камуфляж". Как женщины-военнослужащие соревнуются в профессиональном мастерстве, смотрите в фотоленте Ria.ru.
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ракетные войска стратегического назначения, ярославская область, фото, фото

Красота, эрудиция, сила: конкурс "Макияж под камуфляж"

13:03 03.03.2021 (обновлено: 13:15 03.03.2021)
 
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В Ярославской области стартовал конкурс "Макияж под камуфляж". Как женщины-военнослужащие соревнуются в профессиональном мастерстве, смотрите в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Всеармейский конкурс "Макияж под камуфляж" уже стал традицией, его проводят каждый год в преддверии 8 Марта.

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
1 из 10

Всеармейский конкурс "Макияж под камуфляж" уже стал традицией, его проводят каждый год в преддверии 8 Марта.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Состязания организуют в учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения в Переславле-Залесском.

Конкурс Макияж под камуфляж в ракетных войсках
2 из 10

Состязания организуют в учебном центре связи Ракетных войск стратегического назначения в Переславле-Залесском.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Полсотни финалисток со всей России демонстрируют умения в тактической, физической, специальной, технической подготовке.

Участницы конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
3 из 10

Полсотни финалисток со всей России демонстрируют умения в тактической, физической, специальной, технической подготовке.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Девушки проходят огне-штурмовую полосу, участвуют в биатлонной эстафете, соревнуются в скоростной радиотелеграфии.

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
4 из 10

Девушки проходят огне-штурмовую полосу, участвуют в биатлонной эстафете, соревнуются в скоростной радиотелеграфии.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Самый зрелищный этап — биатлонная эстафетная гонка со стрельбой из автомата Калашникова.

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
5 из 10

Самый зрелищный этап — биатлонная эстафетная гонка со стрельбой из автомата Калашникова.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Участница конкурса "Макияж под камуфляж".

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
6 из 10

Участница конкурса "Макияж под камуфляж".

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

В программе соревнований предусмотрены также сборка-разборка АК-74, стрельба, метание гранат.

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
7 из 10

В программе соревнований предусмотрены также сборка-разборка АК-74, стрельба, метание гранат.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

Кроме того, участницы выполнят нормативы по развертыванию современного комплекса спецсвязи и РХБ защите "Безопасная среда".

Участницы конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
8 из 10

Кроме того, участницы выполнят нормативы по развертыванию современного комплекса спецсвязи и РХБ защите "Безопасная среда".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

И, конечно, не обойдется без конкурса красоты, брейн-ринга "Эрудит", кулинарного и творческого "Домашнего задания".

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
9 из 10

И, конечно, не обойдется без конкурса красоты, брейн-ринга "Эрудит", кулинарного и творческого "Домашнего задания".

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанк

По итогам соревнований определят лучших в командном первенстве и отдельных номинациях.

Участница конкурса красоты и профессионального мастерства среди женщин-военнослужащих Макияж под камуфляж в ракетных войсках в Ярославской области
10 из 10

По итогам соревнований определят лучших в командном первенстве и отдельных номинациях.

© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
 
Ракетные войска стратегического назначенияЯрославская областьФото
 
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