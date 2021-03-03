Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/magazin-1599787866.html
Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала
Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала
Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:12
2021-03-03T17:12
кировская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.Информация о том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина в Кирове пропали деньги из кассы, поступила в полицию Кирова. Следственно-оперативная группа изъяла запись камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника. Видеозапись размещена на сайте регионального управления МВД."Около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", - говорится в сообщении.Полицейские быстро установили предполагаемого злоумышленника – им оказался кировчанин 1989 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения стражей правопорядка. Его задержали и доставили в полицию, он сознался в краже.В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
https://ria.ru/20210212/vor-1597291818.html
кировская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_e8beace9e8c9f50ba8b5feb56cb8ad39.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кировская область, происшествия

Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала

17:12 03.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.
Информация о том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина в Кирове пропали деньги из кассы, поступила в полицию Кирова. Следственно-оперативная группа изъяла запись камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника. Видеозапись размещена на сайте регионального управления МВД.
"Около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", - говорится в сообщении.
Полицейские быстро установили предполагаемого злоумышленника – им оказался кировчанин 1989 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения стражей правопорядка. Его задержали и доставили в полицию, он сознался в краже.
В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
Полиция - РИА Новости, 1920, 12.02.2021
12 февраля, 22:54
Мужчина украл мощи из храма под Петербургом и продал их за 500 рублей
 
Кировская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния