https://ria.ru/20210303/magazin-1599787866.html

Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала

Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала

Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:12

2021-03-03T17:12

2021-03-03T17:12

кировская область

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/155988/37/1559883732_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_da7dd8d51f69e76f5bd1f921476502f3.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.Информация о том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина в Кирове пропали деньги из кассы, поступила в полицию Кирова. Следственно-оперативная группа изъяла запись камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника. Видеозапись размещена на сайте регионального управления МВД."Около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", - говорится в сообщении.Полицейские быстро установили предполагаемого злоумышленника – им оказался кировчанин 1989 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения стражей правопорядка. Его задержали и доставили в полицию, он сознался в краже.В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

https://ria.ru/20210212/vor-1597291818.html

кировская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кировская область, происшествия