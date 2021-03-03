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Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала
Житель Кирова обокрал магазин, пока продавщица спала
Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:12
2021-03-03T17:12
2021-03-03T17:12
кировская область
происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости. Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области.Информация о том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина в Кирове пропали деньги из кассы, поступила в полицию Кирова. Следственно-оперативная группа изъяла запись камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника. Видеозапись размещена на сайте регионального управления МВД."Около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", - говорится в сообщении.Полицейские быстро установили предполагаемого злоумышленника – им оказался кировчанин 1989 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения стражей правопорядка. Его задержали и доставили в полицию, он сознался в краже.В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.
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кировская область, происшествия
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 мар - РИА Новости.
Житель Кирова незаметно обокрал магазин, не потревожив спящую продавщицу, его нашли и задержали, сообщает пресс-служба УМВД России по Кировской области
.
Информация о том, что в одном из круглосуточных магазинов на улице Ленина в Кирове пропали деньги из кассы, поступила в полицию Кирова. Следственно-оперативная группа изъяла запись камеры видеонаблюдения, на которой были зафиксированы действия предполагаемого злоумышленника. Видеозапись размещена на сайте
регионального управления МВД.
"Около 4 часов утра в магазин зашел посетитель. Не разбудив спящую работницу, мужчина открыл найденными ключами решетку, прошел за прилавок и забрал из кассы около 12 тысяч рублей, после чего покинул торговую точку", - говорится в сообщении.
Полицейские быстро установили предполагаемого злоумышленника – им оказался кировчанин 1989 года рождения, ранее уже попадавший в поле зрения стражей правопорядка. Его задержали и доставили в полицию, он сознался в краже.
В настоящий момент ведется расследование уголовного дела, возбужденного по части 2 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение). За совершение данного преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.