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Наука
https://ria.ru/20210303/lenovo-1599736275.html
Самый быстрый в мире смартфон получит неожиданную опцию
Самый быстрый в мире смартфон получит неожиданную опцию
Lenovo готовится выпустить смартфон с максимальной производительностью. На слова топ-менеджера подразделения компании по производству мобильных телефонов Чен... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:57
2021-03-03T12:57
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Lenovo готовится выпустить смартфон с максимальной производительностью. На слова топ-менеджера подразделения компании по производству мобильных телефонов Чен Цзиня ссылается Mydrivers.Новый игровой телефон от Lenovo получит название Savior Gaming Phone 2 Pro. В его основу ляжет платформа Qualcomm Snapdragon 888. Впервые в мире смартфон получит систему жидкостного охлаждения из двух активных вентиляторов и 14 датчиков температуры.Процессором и кулерами дело не ограничится — китайцы собираются применить в геймерском смартфоне наиболее быстрой оперативной памятью и накопителем. Дизайн смартфона неизвестен, но вероятнее всего он будет довольно броским.В Lenovo не уточняют сроков выхода смартфона, но можно предположить, что это произойдет в первой половине 2021 года, пока Snapdragon 888 будет считаться наиболее производительным чипсетом в мире Android. Стоимость Savior Gaming Phone 2 может превзойти прошлогодний игровой Lenovo Legion Duel, который предлагался за 927 евро (82 000 рублей по текущему курсу).
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РИА Новости
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4.7
96
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60
qualcomm, google android, lenovo group, гаджеты, технологии

Самый быстрый в мире смартфон получит неожиданную опцию

12:57 03.03.2021
 
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПокупатели в магазине бытовой техники и электроники "М.Видео"
Покупатели в магазине бытовой техники и электроники М.Видео - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Lenovo готовится выпустить смартфон с максимальной производительностью. На слова топ-менеджера подразделения компании по производству мобильных телефонов Чен Цзиня ссылается Mydrivers.
Новый игровой телефон от Lenovo получит название Savior Gaming Phone 2 Pro. В его основу ляжет платформа Qualcomm Snapdragon 888. Впервые в мире смартфон получит систему жидкостного охлаждения из двух активных вентиляторов и 14 датчиков температуры.
Процессором и кулерами дело не ограничится — китайцы собираются применить в геймерском смартфоне наиболее быстрой оперативной памятью и накопителем. Дизайн смартфона неизвестен, но вероятнее всего он будет довольно броским.
В Lenovo не уточняют сроков выхода смартфона, но можно предположить, что это произойдет в первой половине 2021 года, пока Snapdragon 888 будет считаться наиболее производительным чипсетом в мире Android. Стоимость Savior Gaming Phone 2 может превзойти прошлогодний игровой Lenovo Legion Duel, который предлагался за 927 евро (82 000 рублей по текущему курсу).
Новый смартфон компании Apple в руках покупателя в магазине re:Store на Тверской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 25.02.2021
25 февраля, 11:30Наука
Названы самые популярные в мире смартфоны
 
НаукаQualcommGoogle AndroidLenovo GroupгаджетыТехнологии
 
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