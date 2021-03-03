https://ria.ru/20210303/lenovo-1599736275.html

Самый быстрый в мире смартфон получит неожиданную опцию

Самый быстрый в мире смартфон получит неожиданную опцию

Lenovo готовится выпустить смартфон с максимальной производительностью. На слова топ-менеджера подразделения компании по производству мобильных телефонов Чен... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:57

2021-03-03T12:57

2021-03-03T12:57

наука

qualcomm

google android

lenovo group

гаджеты

технологии

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Lenovo готовится выпустить смартфон с максимальной производительностью. На слова топ-менеджера подразделения компании по производству мобильных телефонов Чен Цзиня ссылается Mydrivers.Новый игровой телефон от Lenovo получит название Savior Gaming Phone 2 Pro. В его основу ляжет платформа Qualcomm Snapdragon 888. Впервые в мире смартфон получит систему жидкостного охлаждения из двух активных вентиляторов и 14 датчиков температуры.Процессором и кулерами дело не ограничится — китайцы собираются применить в геймерском смартфоне наиболее быстрой оперативной памятью и накопителем. Дизайн смартфона неизвестен, но вероятнее всего он будет довольно броским.В Lenovo не уточняют сроков выхода смартфона, но можно предположить, что это произойдет в первой половине 2021 года, пока Snapdragon 888 будет считаться наиболее производительным чипсетом в мире Android. Стоимость Savior Gaming Phone 2 может превзойти прошлогодний игровой Lenovo Legion Duel, который предлагался за 927 евро (82 000 рублей по текущему курсу).

https://ria.ru/20210225/smartfon-1598886622.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

qualcomm, google android, lenovo group, гаджеты, технологии