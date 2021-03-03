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Полиция задержала потерпевшего по делу об избиении в ярославской колонии
Полиция задержала потерпевшего по делу об избиении в ярославской колонии
Потерпевший по громкому делу об избиении сотрудниками колонии №1 в Ярославле Евгений Макаров задержан полицией, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ирина... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:08
2021-03-03T12:08
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Потерпевший по громкому делу об избиении сотрудниками колонии №1 в Ярославле Евгений Макаров задержан полицией, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ирина Бирюкова."Я знаю, что задержан. Больше ничего не знаю, поскольку я представитель потерпевшего только в этом деле [в деле об избиении в колонии]", - сказала Бирюкова.Местные СМИ пишут, что Макаров может быть причастен к кражам велосипедов. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.Избиение Макарова сотрудниками колонии № 1 Ярославля и последующая публикация видео в "Новой газете" стали началом большого скандала, обернувшегося уголовным делом и реальными сроками для экс-сотрудников ФСИН.В прошлом году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы. Пятнадцатый фигурант, бывший замначальника колонии Иван Калашников, избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.Сам Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года после того, как суд сократил ему срок наказания на два месяца, зачтя пребывание в СИЗО. Он отбыл более шести лет заключения за вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью.
https://ria.ru/20210223/izbienie-1598665852.html
https://ria.ru/20200723/1574803715.html
ярославль
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федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии), ярославль, происшествия

Полиция задержала потерпевшего по делу об избиении в ярославской колонии

12:08 03.03.2021
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 3 мар - РИА Новости. Потерпевший по громкому делу об избиении сотрудниками колонии №1 в Ярославле Евгений Макаров задержан полицией, сообщила РИА Новости в среду его адвокат Ирина Бирюкова.
"Я знаю, что задержан. Больше ничего не знаю, поскольку я представитель потерпевшего только в этом деле [в деле об избиении в колонии]", - сказала Бирюкова.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.02.2021
23 февраля, 15:52
СК возбудил новое дело об избиении осужденных в ярославской колонии
Местные СМИ пишут, что Макаров может быть причастен к кражам велосипедов. РИА Новости пока не располагает комментарием полиции.
Избиение Макарова сотрудниками колонии № 1 Ярославля и последующая публикация видео в "Новой газете" стали началом большого скандала, обернувшегося уголовным делом и реальными сроками для экс-сотрудников ФСИН.
В прошлом году по итогам судебного процесса 12 бывших сотрудников колонии получили до четырех лет трех месяцев заключения, еще двое были оправданы. Пятнадцатый фигурант, бывший замначальника колонии Иван Калашников, избежал приговора из-за тяжелой болезни и не так давно скончался.
Сам Макаров вышел на свободу в октябре 2018 года после того, как суд сократил ему срок наказания на два месяца, зачтя пребывание в СИЗО. Он отбыл более шести лет заключения за вымогательство и причинение тяжкого вреда здоровью.
Фигуранты уголовного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова на заседании в Дзержинском районном суде Ярославля - РИА Новости, 1920, 23.07.2020
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Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)ЯрославльПроисшествия
 
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