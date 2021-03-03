https://ria.ru/20210303/krepostnye-1599424981.html

История отмены крепостного права в России

История отмены крепостного права в России

3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года император Александр II подписал Манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T00:28

2021-03-03T00:28

2021-03-03T00:28

россия

александр i

александр ii

справки

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/34154/82/341548206_0:244:2688:1756_1920x0_80_0_0_ab174e93d6cde4914e6436b23bea4353.jpg

3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года император Александр II подписал Манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, состоявшие из 17 законодательных актов. На основании этих документов крестьяне получали личную свободу и право распоряжения своим имуществом. История указа 1861 года началась еще при Павле I, ограничившем подневольный крестьянский труд трехдневной барщиной в 1797 году. Александр Iв 1803 году издал так называемый указ о вольных хлебопашцах, согласно которому помещики получили право добровольно отпускать крепостных на волю поодиночке или селениями с землей за выкуп. По указу Николая I от 1842 года помещик мог выделить крестьянам земельные наделы за определенный оброк или отработку, освободив их от личной зависимости. Кроме того, к запрету на продажу крепостных с публичного торга в 1833 году Николай I добавил запрет разлучать крестьянские семьи при продаже. В 1859 году в залоге у государственных кредитных учреждений состояли более двух третей дворянских имений и две трети крепостных крестьян с общей суммой долга помещичьих хозяйств свыше 450 миллионов рублей. Это делало реальным переход крепостных крестьян в разряд государственных и без специального законного акта. Манифесту Александра II предшествовала длительная работа по выработке проектов законодательных актов об отмене крепостного права. В 1857 году для подготовки крестьянской реформы был учрежден секретный Комитет по крестьянским делам. Затем правительство образовало губернские крестьянские комитеты из местных помещиков, которым предлагалось выработать свои предложения к проекту отмены крепостного права.В январе 1858 года Секретный комитет был переименован в Главный комитет по крестьянскому делу. В его состав вошли 12 высших царских сановников под председательством императора. При комитете возникли две редакционные комиссии, на которые возлагалась обязанность собрать и систематизировать мнения губернских комитетов (фактически работала одна под руководством товарища министра внутренних дел генерала Якова Ростовцева).При подготовке реформы среди помещиков шли споры о механизме освобождения. Помещики нечерноземных губерний, где крепостные находились в основном на оброке, предлагали наделить крестьян землей с полным освобождением от помещичьей власти, но с выплатой большого выкупа за землю. Помещики черноземных областей предлагали дать за выкуп крестьянам лишь небольшие наделы, ставя целью поставить земледельцев в экономическую зависимость от помещика – заставить их арендовать землю на невыгодных условиях или идти в батраки.К октябрю 1860 года редакционные комиссии завершили свою деятельность и проект поступил на обсуждение в Главный комитет по крестьянскому делу, где подвергся дополнениям и изменениям. 9 февраля (28 января по старому стилю) 1861 года открылось заседание Государственного совета, завершившееся 28 февраля (16 февраля по старому стилю) 1861 года. В шестую годовщину восшествия на престол – 3 марта (19 февраля по старому стилю) 1861 года – Александр II подписал манифест "О всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей" и Положения о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости. В тот же день был учрежден Главный комитет по устройству сельского состояния под председательством великого князя Константина Николаевича, заменивший собой Главный комитет по крестьянскому делу и призванный осуществить высшее наблюдение за проведением в жизнь "Положений". Документ был обнародован 17 марта (5 марта по старому стилю) 1861 года – в Прощеное воскресенье накануне Великого поста. Текст читали в церквях во время обедни. Манифест и "Положения" касались трех основных вопросов: личного освобождения крестьян; наделения их землей; выкупной сделки.Согласно Манифесту, крестьянам были предоставлены гражданские права – самостоятельное заключение договоров и ведение судебных дел, приобретение недвижимого имущества на свое имя и др. Крестьянин освобождался от опеки помещика, мог без разрешения вступать в брак, поступать на службу и в учебные заведения, менять место жительства, переходить в сословие мещан и купцов.Крестьянству даровалась юридическая свобода, но земля объявлялась помещичьей собственностью. За отводимые наделы крестьяне на положении "временнообязанных" несли в пользу помещиков повинности, которые практически не отличались от прежних, крепостных.Наделение землей производилось в соответствии с местными положениями, в которых для различных районов страны (черноземных, степных, нечерноземных) определялись высшие и низшие пределы количества земли, предоставляемой крестьянам. Эти положения конкретизировались в уставных грамотах, в которых указывалось, какую землю получали крестьяне.В целом по стране крестьяне получили на 20% земли меньше, чем они обрабатывали до реформы. Так появилось понятие "отрезков", как бы отобранных помещиками у крестьян. Крестьяне продолжали считать эту землю своей и боролись за возвращение "отрезков". Крестьяне часто получали неудобные для обработки наделы, поскольку самая лучшая земля оставалась у помещиков. Следующим этапом освобождения крестьян был переход их в состояние собственников. Для этого крестьянин должен был выкупить землю. Цена выкупа значительно превышала ее действительную стоимость.Чтобы обеспечить реальность выкупа земли, правительство организовало так называемую выкупную операцию. Оно заплатило за крестьян выкупную сумму, предоставив им, таким образом, кредит. Этот кредит должен был погашаться в рассрочку в течение 49 лет с выплатой ежегодно 6%.После заключения выкупной сделки крестьянин именовался собственником. Однако его собственность на землю была обставлена разного рода ограничениями. Полным собственником крестьянин становился лишь после выплаты всех выкупных платежей.Наделы могли выкупаться как общиной, так и отдельными крестьянами. Земля, отведенная общине, находилась в коллективном пользовании, поэтому с переходом в другое сословие или другую общину крестьянин терял право на "мирскую землю" своей прежней общины.Восторженность, с которой был встречен выход Манифеста, вскоре сменилась разочарованием. Бывшие крепостные ожидали полной воли и были недовольны переходным состоянием "временнообязанных". Полагая, что от них скрывают истинное значение реформы, крестьяне бунтовали, требуя освобождения с землей. Для подавления наиболее крупных выступлений, сопровождавшихся захватом власти, как в селах Бездна (Казанская губерния) и Кандеевка (Пензенская губерния), были использованы войска. Всего было зафиксировано более двух тысяч выступлений. Однако к лету 1861 года волнения пошли на убыль.Первоначально срок пребывания во временнообязанном состоянии не был установлен, поэтому крестьяне тянули с выкупом. К 1881 году таких крестьян оставалось примерно 15%. Тогда был принят закон об обязательном переходе на выкуп в течение двух лет. В этот срок следовало заключить выкупные сделки либо право на земельные наделы терялось. К 1883 году категория временнообязанных крестьян исчезла. Часть из них оформила выкупные сделки, часть лишилась земли.Несмотря на все свои недостатки, отмена крепостного права была важным историческим событием. Она не только создала условия для дальнейшего экономического развития России, но и привела к изменению социальной структуры российского общества, вызвала необходимость дальнейшего реформирования политической системы государства, вынужденной приспосабливаться к новым экономическим условиям. После 1861 года был проведен ряд важных политических преобразований: земская, судебная, городская, военная реформы, которые коренным образом изменили российскую действительность. Материал подготовлен на основе информации открытых источников

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, александр i, александр ii, справки