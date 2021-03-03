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Губернатор Красноярского края поздравил с новосельем многодетную семью
Губернатор Красноярского края поздравил с новосельем многодетную семью
Губернатор Александр Усс поздравил с новосельем многодетную семью Монгуш, которая много лет проживала с девятью детьми в общежитии и благодаря господдержке... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T14:27
2021-03-03T15:33
александр усс
красноярский край
красноярск
общество
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Александр Усс поздравил с новосельем многодетную семью Монгуш, которая много лет проживала с девятью детьми в общежитии и благодаря господдержке приобрела просторный двухэтажный дом в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, в 2019 году глава региона наградил Чаяну Монгуш почетным знаком Красноярского края "Материнская слава". В связи с этим семья, проживающая в общежитии, получила право воспользоваться единовременной выплатой на улучшение жилищных условий."На эти цели им выделили из краевого бюджета 8,5 миллиона рублей, которые пошли на покупку двухэтажного кирпичного дома в одном из частных секторов Красноярска. Сегодня губернатор края побывал в гостях у многодетной семьи Монгуш, которая переехала в новый дом благодаря мерам господдержки. Александр Усс поздравил членов семьи с прошедшим новосельем. Сейчас Шолбан и Чаяна Монгуш воспитывают 9 детей – старшему Владимиру 14 лет, младшему Павлу – 5 месяцев", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что также на средства краевого материнского капитала семья приобрела автомобиль, на котором теперь все вместе путешествуют по стране.Родители рассказали губернатору, что стараются воспитывать детей разносторонне развитыми. Старшие дети учатся в музыкальной школе, играют на баяне, аккордеоне, скрипке, синтезаторе, гитаре, увлекаются рисованием, конструированием, помогают родителям по хозяйству. Усс подарил ребятам домашний спортивный комплекс для укрепления здоровья.Чаяна Монгуш поблагодарила главу за подарок и за то, что в Красноярском крае многодетным семьям уделяют особое внимание и оказывают необходимую поддержку, в том числе и финансовую.Почётным знаком Красноярского края "Материнская слава" награждаются женщины, проживающие в регионе не менее 10 лет, родившие (либо усыновившие) и достойно воспитывающие семь и более детей. Эта мера реализуется в рамках нацпроекта "Демография".
https://ria.ru/20210209/ekologiya-1596672398.html
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александр усс, красноярский край, красноярск, общество

Губернатор Красноярского края поздравил с новосельем многодетную семью

14:27 03.03.2021 (обновлено: 15:33 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкГубернатор Красноярского края Александр Усс
Губернатор Красноярского края Александр Усс - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Александр Усс поздравил с новосельем многодетную семью Монгуш, которая много лет проживала с девятью детьми в общежитии и благодаря господдержке приобрела просторный двухэтажный дом в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона.
По ее данным, в 2019 году глава региона наградил Чаяну Монгуш почетным знаком Красноярского края "Материнская слава". В связи с этим семья, проживающая в общежитии, получила право воспользоваться единовременной выплатой на улучшение жилищных условий.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского краяНовый дом семьи Монгуш
Новый дом семьи Монгуш - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края
Новый дом семьи Монгуш
"На эти цели им выделили из краевого бюджета 8,5 миллиона рублей, которые пошли на покупку двухэтажного кирпичного дома в одном из частных секторов Красноярска. Сегодня губернатор края побывал в гостях у многодетной семьи Монгуш, которая переехала в новый дом благодаря мерам господдержки. Александр Усс поздравил членов семьи с прошедшим новосельем. Сейчас Шолбан и Чаяна Монгуш воспитывают 9 детей – старшему Владимиру 14 лет, младшему Павлу – 5 месяцев", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отмечают, что также на средства краевого материнского капитала семья приобрела автомобиль, на котором теперь все вместе путешествуют по стране.
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Родители рассказали губернатору, что стараются воспитывать детей разносторонне развитыми. Старшие дети учатся в музыкальной школе, играют на баяне, аккордеоне, скрипке, синтезаторе, гитаре, увлекаются рисованием, конструированием, помогают родителям по хозяйству. Усс подарил ребятам домашний спортивный комплекс для укрепления здоровья.
"Я искренне восхищаюсь такими людьми как вы. Ваша семья – настоящее чудо. Мы рады, что помогли вам решить жилищный вопрос и вы так хорошо обустроились на новом месте. Такие примеры внушают особый оптимизм и вдохновение", – сказал глава региона.
Чаяна Монгуш поблагодарила главу за подарок и за то, что в Красноярском крае многодетным семьям уделяют особое внимание и оказывают необходимую поддержку, в том числе и финансовую.
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского краяЧаяна и Шолбан Монгуш
Чаяна и Шолбан Монгуш - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : предоставлено пресс-службой губернатора и правительства Красноярского края
Чаяна и Шолбан Монгуш
Почётным знаком Красноярского края "Материнская слава" награждаются женщины, проживающие в регионе не менее 10 лет, родившие (либо усыновившие) и достойно воспитывающие семь и более детей. Эта мера реализуется в рамках нацпроекта "Демография".
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Александр УссКрасноярский крайКрасноярскОбщество
 
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