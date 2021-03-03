https://ria.ru/20210303/krasnoyarsk-1599757567.html

Губернатор Красноярского края поздравил с новосельем многодетную семью

Губернатор Красноярского края поздравил с новосельем многодетную семью

Губернатор Александр Усс поздравил с новосельем многодетную семью Монгуш, которая много лет проживала с девятью детьми в общежитии и благодаря господдержке... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T14:27

2021-03-03T14:27

2021-03-03T15:33

александр усс

красноярский край

красноярск

общество

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Губернатор Александр Усс поздравил с новосельем многодетную семью Монгуш, которая много лет проживала с девятью детьми в общежитии и благодаря господдержке приобрела просторный двухэтажный дом в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона.По ее данным, в 2019 году глава региона наградил Чаяну Монгуш почетным знаком Красноярского края "Материнская слава". В связи с этим семья, проживающая в общежитии, получила право воспользоваться единовременной выплатой на улучшение жилищных условий."На эти цели им выделили из краевого бюджета 8,5 миллиона рублей, которые пошли на покупку двухэтажного кирпичного дома в одном из частных секторов Красноярска. Сегодня губернатор края побывал в гостях у многодетной семьи Монгуш, которая переехала в новый дом благодаря мерам господдержки. Александр Усс поздравил членов семьи с прошедшим новосельем. Сейчас Шолбан и Чаяна Монгуш воспитывают 9 детей – старшему Владимиру 14 лет, младшему Павлу – 5 месяцев", - говорится в сообщении.В пресс-службе отмечают, что также на средства краевого материнского капитала семья приобрела автомобиль, на котором теперь все вместе путешествуют по стране.Родители рассказали губернатору, что стараются воспитывать детей разносторонне развитыми. Старшие дети учатся в музыкальной школе, играют на баяне, аккордеоне, скрипке, синтезаторе, гитаре, увлекаются рисованием, конструированием, помогают родителям по хозяйству. Усс подарил ребятам домашний спортивный комплекс для укрепления здоровья.Чаяна Монгуш поблагодарила главу за подарок и за то, что в Красноярском крае многодетным семьям уделяют особое внимание и оказывают необходимую поддержку, в том числе и финансовую.Почётным знаком Красноярского края "Материнская слава" награждаются женщины, проживающие в регионе не менее 10 лет, родившие (либо усыновившие) и достойно воспитывающие семь и более детей. Эта мера реализуется в рамках нацпроекта "Демография".

https://ria.ru/20210209/ekologiya-1596672398.html

https://ria.ru/20210216/remont-1597651012.html

красноярский край

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александр усс, красноярский край, красноярск, общество