Творческий порыв и заслуженная корона: финал конкурса "Краса ВДВ — 2021"
Финал IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск проходил в концертном зале учебно-методического центра "Авангард" в Кубинке.
Финал IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск проходил в концертном зале учебно-методического центра "Авангард" в Кубинке.
Героинями вечера стали 12 военнослужащих-женщин из разных городов и регионов России.
Героинями вечера стали 12 военнослужащих-женщин из разных городов и регионов России.
Они стали лучшими из более чем 150 конкурсанток и получили право представить свое соединение в финале.
Они стали лучшими из более чем 150 конкурсанток и получили право представить свое соединение в финале.
Зрители на IV конкурсе красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".
Зрители на IV конкурсе красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".
Победительницу определяли по итогам трех финальных состязаний: "Визитная карточка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".
Победительницу определяли по итогам трех финальных состязаний: "Визитная карточка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".
Титул "Краса ВДВ — 2021" и корону завоевала Юлия Меркина.
Титул "Краса ВДВ — 2021" и корону завоевала Юлия Меркина.
На этапе "Офицерский бал" девушки должны были продемонстрировать красоту и обаяние в классическом танце.
На этапе "Офицерский бал" девушки должны были продемонстрировать красоту и обаяние в классическом танце.
"Творческий номер" раскрывал таланты участниц в хореографии, вокале, игре на музыкальных инструментах и умении держаться на сцене.
"Творческий номер" раскрывал таланты участниц в хореографии, вокале, игре на музыкальных инструментах и умении держаться на сцене.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков награждает "Красу ВДВ — 2021" Юлию Меркину.
Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков награждает "Красу ВДВ — 2021" Юлию Меркину.
"Визитная карточка" предполагала рассказ о себе, своей семье, службе, увлечениях и достижениях.
"Визитная карточка" предполагала рассказ о себе, своей семье, службе, увлечениях и достижениях.
Конкурс "Краса ВДВ — 2021" был посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.
Конкурс "Краса ВДВ — 2021" был посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.
Финал приурочили к Международному женскому дню.
Финал приурочили к Международному женскому дню.