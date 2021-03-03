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Творческий порыв и заслуженная корона: финал конкурса "Краса ВДВ — 2021"
Творческий порыв и заслуженная корона: финал конкурса "Краса ВДВ — 2021"
В Подмосковье чествовали победительницу и финалисток конкурса "Краса ВДВ–2021". Самые яркие представительницы соединений российской крылатой пехоты — в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:53
2021-03-03T18:53
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В Подмосковье чествовали победительницу и финалисток конкурса "Краса ВДВ–2021". Самые яркие представительницы соединений российской крылатой пехоты — в фотоленте Ria.ru.
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РИА Новости
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5
4.7
96
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фото, фото

Творческий порыв и заслуженная корона: финал конкурса "Краса ВДВ — 2021"

18:53 03.03.2021
 
Читать ria.ru в
В Подмосковье чествовали победительницу и финалисток конкурса "Краса ВДВ–2021". Самые яркие представительницы соединений российской крылатой пехоты — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Финал IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск проходил в концертном зале учебно-методического центра "Авангард" в Кубинке.

Финалистка IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021 Анна Кукушкина
1 из 12

Финал IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск проходил в концертном зале учебно-методического центра "Авангард" в Кубинке.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Героинями вечера стали 12 военнослужащих-женщин из разных городов и регионов России.

Финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
2 из 12

Героинями вечера стали 12 военнослужащих-женщин из разных городов и регионов России.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Они стали лучшими из более чем 150 конкурсанток и получили право представить свое соединение в финале.

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
3 из 12

Они стали лучшими из более чем 150 конкурсанток и получили право представить свое соединение в финале.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Зрители на IV конкурсе красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".

Зрители на IV конкурсе красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
4 из 12

Зрители на IV конкурсе красоты, профессионального и эстетического мастерства "Краса ВДВ — 2021".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Победительницу определяли по итогам трех финальных состязаний: "Визитная карточка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
5 из 12

Победительницу определяли по итогам трех финальных состязаний: "Визитная карточка", "Творческий порыв" и "Офицерский бал".

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Титул "Краса ВДВ — 2021" и корону завоевала Юлия Меркина.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков награждает победительницу IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин ВДВ Краса ВДВ - 2021 Юлию Меркину
6 из 12

Титул "Краса ВДВ — 2021" и корону завоевала Юлия Меркина.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

На этапе "Офицерский бал" девушки должны были продемонстрировать красоту и обаяние в классическом танце.

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
7 из 12

На этапе "Офицерский бал" девушки должны были продемонстрировать красоту и обаяние в классическом танце.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Творческий номер" раскрывал таланты участниц в хореографии, вокале, игре на музыкальных инструментах и умении держаться на сцене.

Выступление финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
8 из 12

"Творческий номер" раскрывал таланты участниц в хореографии, вокале, игре на музыкальных инструментах и умении держаться на сцене.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков награждает "Красу ВДВ — 2021" Юлию Меркину.

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков награждает победительницу IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021 Юлию Меркину
9 из 12

Командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков награждает "Красу ВДВ — 2021" Юлию Меркину.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

"Визитная карточка" предполагала рассказ о себе, своей семье, службе, увлечениях и достижениях.

Финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
10 из 12

"Визитная карточка" предполагала рассказ о себе, своей семье, службе, увлечениях и достижениях.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Конкурс "Краса ВДВ — 2021" был посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

Финалистка IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021 и командующий Воздушно-десантными войсками генерал-полковник Андрей Сердюков
11 из 12

Конкурс "Краса ВДВ — 2021" был посвящен 91-й годовщине со дня образования Воздушно-десантных войск.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанк

Финал приурочили к Международному женскому дню.

Финалистки IV конкурса красоты, профессионального и эстетического мастерства среди военнослужащих-женщин Воздушно-десантных войск Краса ВДВ - 2021
12 из 12

Финал приурочили к Международному женскому дню.

© РИА Новости / Евгений Одиноков
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