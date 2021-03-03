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ФМБА разработало "калькулятор", предсказывающий тяжесть течения COVID-19
ФМБА разработало "калькулятор", предсказывающий тяжесть течения COVID-19
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что агентство разработало "калькулятор", позволяющий в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:12
2021-03-03T16:12
2021-03-03T18:55
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вероника скворцова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Вероника Скворцова заявила, что агентство разработало "калькулятор", позволяющий в первые дни заболевания COVID-19 с вероятностью выше 90% предсказать тяжесть болезни."Сейчас ФМБА разработала прогнозный "калькулятор" на основе машинного обучения, который позволяет в первые дни заболевания, когда еще все хорошо у человека, с очень высокой степенью достоверности – свыше 90% – предсказать, что в конце первой недели он заболеет тяжело", - сказала Скворцова в эфире телеканала "Россия 24".Через неделю прогнозный "калькулятор", разработанный ФМБА, будет в открытом доступе.
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