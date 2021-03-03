https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774776.html
Скворцова рассказала об исследовании "антидота" к коронавирусу
Скворцова рассказала об исследовании "антидота" к коронавирусу
Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследование препарата "Мир-19" против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:59
2021-03-03T15:59
2021-03-03T16:15
распространение коронавируса
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коронавирус covid-19
россия
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федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
вероника скворцова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава ФМБА Вероника Скворцова рассказала, что исследование препарата "Мир-19" против коронавируса практически завершено, в нем участвуют 50 добровольцев.По ее словам, доказаны безопасность и высокая эффективность препарата на животных и в клеточной культуре, со снижением вирусной нагрузки в 10 тысяч раз, таким образом, препарат является фактически "антидотом"."На добровольцах исследование практически завершено. Мы не видели никаких побочных серьезных действий, несерьезных тоже не видели ни системных, ни локальных... и мы планируем уже в ближайшем будущем начать вторую фазу на пациентах с коронавирусной инфекцией", - сказала она в эфире телеканала "Россия 24".Она уточнила что исследование проводилось на 50 добровольцах.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599774099.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), вероника скворцова