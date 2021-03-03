https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599772400.html

В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса

В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса

Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:43

2021-03-03T15:43

2021-03-03T15:56

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом.Она отметила, что наличие эффективных вакцин может позволить избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом."Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить - ред.)", - заявила она в эфире канала "Россия 24".

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)