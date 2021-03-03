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В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса
В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:43
2021-03-03T15:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом.Она отметила, что наличие эффективных вакцин может позволить избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом."Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить - ред.)", - заявила она в эфире канала "Россия 24".
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса

15:43 03.03.2021 (обновлено: 15:56 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве
Медработники перевозят пациента в городской клинической больнице №40 в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом.
Она отметила, что наличие эффективных вакцин может позволить избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом.
"Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить - ред.)", - заявила она в эфире канала "Россия 24".
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России)
 
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