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В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса
В ФМБА рассказали, как предотвратить третью волну коронавируса
Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:43
2021-03-03T15:43
2021-03-03T15:56
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова заявила, что необходимо привить 25% населения РФ за два месяца или около 30% до мая, чтобы избежать третьей волны заражений коронавирусом.Она отметила, что наличие эффективных вакцин может позволить избежать третьей волны заболеваемости коронавирусом."Если вакцина имеет эффективность 94%, как заявляют производители, и поствакцинальный иммунитет с длительностью не ниже, чем длительности при нативном заболевании, шесть месяцев, для того, чтобы полностью избежать этой волны, мы должны привить либо 25% населения страны, если говорить о достаточно одноразовой высокой кампании, которая будет продолжаться не более двух месяцев, либо, если эту кампанию растянуть до мая и прививать последовательно, то тогда потребуется около 30% (населения привить - ред.)", - заявила она в эфире канала "Россия 24".
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internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)