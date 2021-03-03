https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599771179.html
Врач предупредил об опасности коронавируса для слуха
Врач предупредил об опасности коронавируса для слуха
Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес рассказал об опасности коронавируса для слуха. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:32
2021-03-03T15:32
2021-03-03T16:29
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николай дайхес
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес рассказал об опасности коронавируса для слуха.Как показало наблюдение за пациентами с COVID-19, заболевание вызывает повреждение слухового нерва. Дайхес указал, что в большей степени проблема касалась больных тяжелой формой — как в реанимации, так и на стационарном лечении в целом."Слуховой нерв — одно из самых нежных образований в нашем организме", — цитирует его агентство городских новостей "Москва".Как предположил врач, зрительный и слуховой нервы "страдают от любой интоксикации".
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, николай дайхес