https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599771179.html

Врач предупредил об опасности коронавируса для слуха

Врач предупредил об опасности коронавируса для слуха

Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес рассказал об опасности коронавируса для слуха. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:32

2021-03-03T15:32

2021-03-03T16:29

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

николай дайхес

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Директор Национального медицинского исследовательского центра оториноларингологии ФМБА России Николай Дайхес рассказал об опасности коронавируса для слуха.Как показало наблюдение за пациентами с COVID-19, заболевание вызывает повреждение слухового нерва. Дайхес указал, что в большей степени проблема касалась больных тяжелой формой — как в реанимации, так и на стационарном лечении в целом."Слуховой нерв — одно из самых нежных образований в нашем организме", — цитирует его агентство городских новостей "Москва".Как предположил врач, зрительный и слуховой нервы "страдают от любой интоксикации".

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, николай дайхес