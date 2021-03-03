https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599740453.html

Инфекционист рассказал о "нигерийском" штамме коронавируса

Инфекционист рассказал о "нигерийском" штамме коронавируса

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя РИА Новости сообщения о появлении нового "нигерийского"... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:11

2021-03-03T13:11

2021-03-03T13:14

распространение коронавируса

сергей вознесенский

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

ломбардия

здоровье - общество

рудн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/14/1598353487_0:242:3072:1970_1920x0_80_0_0_2c7642e207c67cdc20f9554b8d270665.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя РИА Новости сообщения о появлении нового "нигерийского" штамма COVID-19, заявил, что вирус постоянно мутирует, вполне вероятно, что когда-нибудь произойдет изменение, при котором иммунитет после вакцинации будет несостоятельным, но пока говорить об опасности для РФ рано.Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2; ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными."Вирус – это такой микроорганизм, который постоянно мутирует. Появляются новые штаммы, как мы видим из информационного поля, с определенной периодичностью. Вполне вероятен тот случай, что когда-нибудь произойдет мутация вируса, при которой иммунитет после вакцинации будет несостоятельным. Когда это будет – тут прогнозов я давать не берусь", - сказал Вознесенский.Он отметил, что "на сегодняшний день говорить об опасности этого вируса для РФ пока еще сложно", необходимо следить за статистикой.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599686163.html

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599737211.html

ломбардия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей вознесенский, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, ломбардия, здоровье - общество, рудн, общество