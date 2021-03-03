Инфекционист рассказал о "нигерийском" штамме коронавируса
13:11 03.03.2021 (обновлено: 13:14 03.03.2021)
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном отделении НИИ скорой помощи им. Н. В. Склифосовского в Москве, где проходят лечение пациенты c COVID-19
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский, комментируя РИА Новости сообщения о появлении нового "нигерийского" штамма COVID-19, заявил, что вирус постоянно мутирует, вполне вероятно, что когда-нибудь произойдет изменение, при котором иммунитет после вакцинации будет несостоятельным, но пока говорить об опасности для РФ рано.
Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2; ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными.
"Вирус – это такой микроорганизм, который постоянно мутирует. Появляются новые штаммы, как мы видим из информационного поля, с определенной периодичностью. Вполне вероятен тот случай, что когда-нибудь произойдет мутация вируса, при которой иммунитет после вакцинации будет несостоятельным. Когда это будет – тут прогнозов я давать не берусь", - сказал Вознесенский.
Он отметил, что "на сегодняшний день говорить об опасности этого вируса для РФ пока еще сложно", необходимо следить за статистикой.