https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599737211.html
Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач
Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач
Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:00
2021-03-03T13:00
2021-03-03T18:45
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными."Контролировать инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики – закрытия границ, полного прекращения взаимоотношений, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет. Потому что для чего были закрыты границы? Чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, препаратов и специалистов. Тут все это однозначно не приведет к тому, что "нигерийский" штамм не появится", - сказал Вознесенский.Он также отметил, что опасения о малоэффективности созданных вакцин против "нигерийского" штамма коронавируса преждевременны.
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туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, общество
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН
Сергей Вознесенский.
Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными.
"Контролировать инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики – закрытия границ, полного прекращения взаимоотношений, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет. Потому что для чего были закрыты границы? Чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, препаратов и специалистов. Тут все это однозначно не приведет к тому, что "нигерийский" штамм не появится", - сказал Вознесенский.
Он также отметил, что опасения о малоэффективности созданных вакцин против "нигерийского" штамма коронавируса преждевременны.