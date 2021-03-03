https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599737211.html

Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач

Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач

Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:00

2021-03-03T13:00

2021-03-03T18:45

туризм

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

рудн

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_334:519:3051:2047_1920x0_80_0_0_75b3483703199dcf47061a1a2eebf9ad.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными."Контролировать инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики – закрытия границ, полного прекращения взаимоотношений, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет. Потому что для чего были закрыты границы? Чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, препаратов и специалистов. Тут все это однозначно не приведет к тому, что "нигерийский" штамм не появится", - сказал Вознесенский.Он также отметил, что опасения о малоэффективности созданных вакцин против "нигерийского" штамма коронавируса преждевременны.

https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, общество