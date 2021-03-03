Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599737211.html
Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач
Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач
Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:00
2021-03-03T18:45
туризм
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
рудн
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_334:519:3051:2047_1920x0_80_0_0_75b3483703199dcf47061a1a2eebf9ad.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными."Контролировать инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики – закрытия границ, полного прекращения взаимоотношений, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет. Потому что для чего были закрыты границы? Чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, препаратов и специалистов. Тут все это однозначно не приведет к тому, что "нигерийский" штамм не появится", - сказал Вознесенский.Он также отметил, что опасения о малоэффективности созданных вакцин против "нигерийского" штамма коронавируса преждевременны.
https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599735431.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/02/0a/1596877027_482:511:2530:2047_1920x0_80_0_0_e4487fb17cb8e882446d7ee02ad51289.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
туризм, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, рудн, общество

Закрытие границ не защитит от нового штамма коронавируса, считает врач

13:00 03.03.2021 (обновлено: 18:45 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВременный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском
Временный госпиталь для пациентов с COVID-19 в Крылатском - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Закрытие границ не может полностью обезопасить РФ от появления на ее территории нового "нигерийского" штамма коронавируса, заявил РИА Новости доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.
Ранее президент Итальянского общества вирусологии профессор Арнальдо Карузо сообщил информагентству AdnKronos, что итальянские микробиологи обнаружили на севере страны, в Брешии (область Ломбардия), "нигерийский" штамм коронавируса SARS-CoV-2. Ученые опасаются, что имеющиеся вакцины окажутся против него малоэффективными.
"Контролировать инфекцию, которая передается воздушно-капельным путем, с помощью неспецифической профилактики – закрытия границ, полного прекращения взаимоотношений, к сожалению, до конца неэффективно, потому что рано или поздно все равно один завозной случай инфекции будет. Потому что для чего были закрыты границы? Чтобы подготовить систему здравоохранения и увеличить количество коек, препаратов и специалистов. Тут все это однозначно не приведет к тому, что "нигерийский" штамм не появится", - сказал Вознесенский.
Он также отметил, что опасения о малоэффективности созданных вакцин против "нигерийского" штамма коронавируса преждевременны.
Фибробласты кожи, перепрограммированные в клетки гладких мышц (красные) и эндотелиальные клетки (белые), которые окружают кровеносные сосуды. Ядра клеток показаны синим цветом - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
Вчера, 12:52Наука
Ученые выяснили, как коронавирус влияет на сосуды
 
Распространение коронавирусаТуризмКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияРУДНОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния