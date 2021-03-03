https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599718003.html
В Москве за сутки госпитализировали 853 человека с коронавирусом
В Москве за сутки госпитализировали 853 человека с коронавирусом
За последние сутки в Москве госпитализировано 853 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:32
2021-03-03T11:32
2021-03-03T11:32
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 853 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровело еще 2065 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 903 100. В Москве выявлено 1284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 853 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 46 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.
https://ria.ru/20210302/immunitet-1599549294.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, общество