https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599718003.html

В Москве за сутки госпитализировали 853 человека с коронавирусом

В Москве за сутки госпитализировали 853 человека с коронавирусом

За последние сутки в Москве госпитализировано 853 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:32

2021-03-03T11:32

2021-03-03T11:32

распространение коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За последние сутки в Москве госпитализировано 853 человека с COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."В столице выздоровело еще 2065 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 903 100. В Москве выявлено 1284 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. За сутки госпитализировано 853 человека", - говорится в сообщении.Отмечается, что в столице за сутки скончались 46 пациентов, у которых был подтвержден диагноз "пневмония" и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию.

https://ria.ru/20210302/immunitet-1599549294.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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