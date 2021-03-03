https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599713677.html
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
Оперштаб назвал регионы с наименьшими темпами прироста случаев COVID-19
За сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,03%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:14
2021-03-03T11:14
2021-03-03T11:14
распространение коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
магаданская область
республика тыва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599201535_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_3da1bf3ab1a6a8b4526f9de615e16520.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. За сутки нет прироста новых случаев COVID-19 в Чукотском автономном округе, наименьший темп - в Туве (0,03%), сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."Субъекты с наименьшими темпами прироста за сутки: 1. Чукотский автономный округ - 0%, 2. Республика Тыва - 0,03 %, 3. Магаданская область - 0,04%", - говорится в сообщении.
магаданская область
республика тыва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/1b/1599201535_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_cad9fa8e3a69667ceb233d67c0118c92.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, магаданская область, республика тыва, общество