https://ria.ru/20210303/koronavirus-1599694581.html

Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета в коронавирусу

Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета в коронавирусу

Завершение вакцинации населения России, позволяющее говорить о формировании коллективного иммунитета к новому коронавирусу, планируется в июле текущего года,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T08:44

2021-03-03T08:44

2021-03-03T10:03

здоровье - общество

новосибирская область

общество

коронавирус covid-19

россия

михаил мурашко

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НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Завершение вакцинации населения России, позволяющее говорить о формировании коллективного иммунитета к новому коронавирусу, планируется в июле текущего года, производство вакцин развивается и увеличивается, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время посещения пункта вакцинации в новосибирском Госпитале ветеранов войн №3."По планам поставок и по планам вакцинации, мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, ну может еще захватываем июль месяц. В целом планы сформированы. Производство на сегодняшний день развивается и увеличивает свою мощность", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда можно ждать формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.По словам Мурашко, в плане вакцинации Новосибирская область выглядит положительно. Это регион, где вакцинация идет активно.Министр отметил, что сейчас очень важно защитить именно эту категорию людей, потому что они наиболее подвержены осложнениям и в новосибирском госпитале реализован механизм, когда на вакцинацию специально приглашают пожилых людей по спискам прикрепленного населения."Они должны прийти и получить вакцину в первую очередь для того, чтобы защитить себя от осложнений, которые могут сопровождать заболевание, и особенно у имеющих хронические неинфекционные заболевания. Это учреждение реализует это в полном объеме. Мне кажется, это хорошая практика, которая должна быть транслирована и внедряться во всех учреждениях", - добавил он.

https://ria.ru/20210303/murashko-1599695805.html

новосибирская область

россия

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здоровье - общество, новосибирская область, общество, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко