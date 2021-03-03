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Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета в коронавирусу
Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета в коронавирусу
Завершение вакцинации населения России, позволяющее говорить о формировании коллективного иммунитета к новому коронавирусу, планируется в июле текущего года,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:44
2021-03-03T10:03
здоровье - общество
новосибирская область
общество
коронавирус covid-19
россия
михаил мурашко
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НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Завершение вакцинации населения России, позволяющее говорить о формировании коллективного иммунитета к новому коронавирусу, планируется в июле текущего года, производство вакцин развивается и увеличивается, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время посещения пункта вакцинации в новосибирском Госпитале ветеранов войн №3."По планам поставок и по планам вакцинации, мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, ну может еще захватываем июль месяц. В целом планы сформированы. Производство на сегодняшний день развивается и увеличивает свою мощность", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда можно ждать формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.По словам Мурашко, в плане вакцинации Новосибирская область выглядит положительно. Это регион, где вакцинация идет активно.Министр отметил, что сейчас очень важно защитить именно эту категорию людей, потому что они наиболее подвержены осложнениям и в новосибирском госпитале реализован механизм, когда на вакцинацию специально приглашают пожилых людей по спискам прикрепленного населения."Они должны прийти и получить вакцину в первую очередь для того, чтобы защитить себя от осложнений, которые могут сопровождать заболевание, и особенно у имеющих хронические неинфекционные заболевания. Это учреждение реализует это в полном объеме. Мне кажется, это хорошая практика, которая должна быть транслирована и внедряться во всех учреждениях", - добавил он.
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здоровье - общество, новосибирская область, общество, коронавирус covid-19, россия, михаил мурашко

Мурашко назвал сроки формирования коллективного иммунитета в коронавирусу

08:44 03.03.2021 (обновлено: 10:03 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства Р
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко во время брифинга в доме Правительства Р - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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НОВОСИБИРСК, 3 мар - РИА Новости. Завершение вакцинации населения России, позволяющее говорить о формировании коллективного иммунитета к новому коронавирусу, планируется в июле текущего года, производство вакцин развивается и увеличивается, сообщил журналистам в среду министр здравоохранения России Михаил Мурашко во время посещения пункта вакцинации в новосибирском Госпитале ветеранов войн №3.
"По планам поставок и по планам вакцинации, мы планируем, что завершение произойдет в первом полугодии, ну может еще захватываем июль месяц. В целом планы сформированы. Производство на сегодняшний день развивается и увеличивает свою мощность", - сказал министр, отвечая на вопрос, когда можно ждать формирование коллективного иммунитета к коронавирусу у россиян.
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Мурашко отметил снижение заболеваемости COVID-19
По словам Мурашко, в плане вакцинации Новосибирская область выглядит положительно. Это регион, где вакцинация идет активно.
"Очень важно, что здесь, в учреждении, которое занимается в основном лицами старшего возраста, реализован механизм именно активного приглашения. Сейчас мы разговаривали с пациентками, одной из них 79 лет. Ей позвонили медицинские работники и пригласили на вакцинацию. Активно пригласили, поэтому пациентка пришла", - сказал он.
Министр отметил, что сейчас очень важно защитить именно эту категорию людей, потому что они наиболее подвержены осложнениям и в новосибирском госпитале реализован механизм, когда на вакцинацию специально приглашают пожилых людей по спискам прикрепленного населения.
"Они должны прийти и получить вакцину в первую очередь для того, чтобы защитить себя от осложнений, которые могут сопровождать заболевание, и особенно у имеющих хронические неинфекционные заболевания. Это учреждение реализует это в полном объеме. Мне кажется, это хорошая практика, которая должна быть транслирована и внедряться во всех учреждениях", - добавил он.
 
Здоровье - ОбществоНовосибирская областьОбществоКоронавирус COVID-19РоссияМихаил Мурашко
 
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