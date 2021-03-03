https://ria.ru/20210303/kinotavr-1599742034.html

Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи

Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи

Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T13:57

2021-03-03T13:57

2021-03-03T14:00

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля."Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. <…> Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре – с 18 по 25 сентября", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" на протяжении многих лет проводился в Сочи в начале июня, впервые киносмотр прошел в сентябре в 2020 году из-за пандемии коронавируса.

https://ria.ru/20210301/berlinale-1599499099.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, кинотавр, сочи