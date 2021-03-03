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Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:57
2021-03-03T14:00
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля."Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. &lt;…&gt; Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре – с 18 по 25 сентября", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" на протяжении многих лет проводился в Сочи в начале июня, впервые киносмотр прошел в сентябре в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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кино и сериалы, новости культуры, кинотавр, сочи

Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи

13:57 03.03.2021 (обновлено: 14:00 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкКинофестиваль "Кинотавр". День седьмой
Кинофестиваль Кинотавр. День седьмой - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля.
"Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. <…> Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре – с 18 по 25 сентября", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" на протяжении многих лет проводился в Сочи в начале июня, впервые киносмотр прошел в сентябре в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
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