https://ria.ru/20210303/kinotavr-1599742034.html
Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Объявлены даты проведения фестиваля "Кинотавр" в Сочи
Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T13:57
2021-03-03T13:57
2021-03-03T14:00
культура
кино и сериалы
новости культуры
кинотавр
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599727429_1469:0:3008:866_1920x0_80_0_0_2d8600bcde267908dbea169f8963c995.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля."Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. <…> Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре – с 18 по 25 сентября", - сообщила пресс-служба.Отмечается, что фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" на протяжении многих лет проводился в Сочи в начале июня, впервые киносмотр прошел в сентябре в 2020 году из-за пандемии коронавируса.
https://ria.ru/20210301/berlinale-1599499099.html
сочи
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599727429_279:0:3008:2047_1920x0_80_0_0_4863e9c57439c8f769c8eb824bedbf11.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, кинотавр, сочи
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Открытый российский кинофестиваль "Кинотавр" пройдет в Сочи с 18 по 25 сентября, сообщила пресс-служба фестиваля.
"Ситуация с пандемией во всем мире по-прежнему, к сожалению, влияет на расписание мировых фестивалей, и организаторы вынуждены изменять и традиционный фестивальный график, и сам формат проведения. <…> Понимая важность традиционного офлайн-формата, организаторы "Кинотавра" приняли решение провести его в полноценном виде в этом году позднее, а именно в сентябре – с 18 по 25 сентября", - сообщила пресс-служба.
Отмечается, что фестиваль начинает прием заявок на участие в конкурсной программе полного и короткого метра.
Крупнейший российский фестиваль "Кинотавр" на протяжении многих лет проводился в Сочи в начале июня, впервые киносмотр прошел в сентябре в 2020 году из-за пандемии коронавируса.