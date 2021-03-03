https://ria.ru/20210303/kapitoliy-1599818159.html

Американская полиция получила данные о готовящемся захвате Капитолия

Американская полиция получила данные о готовящемся захвате Капитолия

Полиция Капитолия США усилила безопасность из-за информации о возможном сговоре с целью проникнуть в здание, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:04

2021-03-03T19:04

2021-03-03T19:35

дональд трамп

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вашингтон (город)

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сша

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ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия США усилила безопасность из-за информации о возможном сговоре с целью проникнуть в здание, говорится в заявлении ведомства."Мы получили разведывательную информацию, которая показывает наличие возможного сговора неизвестной группы ополченцев с целью проникнуть в Капитолий в четверг, 4 марта. Мы уже значительно укрепили безопасность, создали (дополнительное) физическое заграждение и повысили число личного состава, чтобы обеспечить защиту конгресса, граждан и офицеров полиции", - говорится в заявлении полиции.Полиция Капитолия сообщает, что находится в контакте с ведомствами-партнерами на местном и федеральном уровне. "Из-за конфиденциальной природы этой информации мы не можем в данный момент предоставить дополнительные детали", - уточняет полиция Капитолия.С 4 марта сторонники теории заговора QAnon ассоциируют "день истинной инаугурации", когда, по их утверждению, государственный строй в США должен смениться, а бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.QAnon — теория заговора, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп якобы боролся с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.

https://radiosputnik.ria.ru/20210228/rassledovanie-1599294270.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/kapitoliy-1599659774.html

вашингтон (город)

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), капитолий, сша, в мире