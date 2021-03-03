Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/kapitoliy-1599818159.html
Американская полиция получила данные о готовящемся захвате Капитолия
Американская полиция получила данные о готовящемся захвате Капитолия
Полиция Капитолия США усилила безопасность из-за информации о возможном сговоре с целью проникнуть в здание, говорится в заявлении ведомства. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:04
2021-03-03T19:35
дональд трамп
джо байден
вашингтон (город)
капитолий
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460831_0:144:3036:1852_1920x0_80_0_0_8414fd64cca926f187f6852fba4c2148.jpg
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия США усилила безопасность из-за информации о возможном сговоре с целью проникнуть в здание, говорится в заявлении ведомства."Мы получили разведывательную информацию, которая показывает наличие возможного сговора неизвестной группы ополченцев с целью проникнуть в Капитолий в четверг, 4 марта. Мы уже значительно укрепили безопасность, создали (дополнительное) физическое заграждение и повысили число личного состава, чтобы обеспечить защиту конгресса, граждан и офицеров полиции", - говорится в заявлении полиции.Полиция Капитолия сообщает, что находится в контакте с ведомствами-партнерами на местном и федеральном уровне. "Из-за конфиденциальной природы этой информации мы не можем в данный момент предоставить дополнительные детали", - уточняет полиция Капитолия.С 4 марта сторонники теории заговора QAnon ассоциируют "день истинной инаугурации", когда, по их утверждению, государственный строй в США должен смениться, а бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.QAnon — теория заговора, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп якобы боролся с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
https://radiosputnik.ria.ru/20210228/rassledovanie-1599294270.html
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/kapitoliy-1599659774.html
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e5/01/12/1593460831_0:0:2632:1973_1920x0_80_0_0_ee887e7500ae61b23a4db09cdee5caac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дональд трамп, джо байден, вашингтон (город), капитолий, сша, в мире

Американская полиция получила данные о готовящемся захвате Капитолия

19:04 03.03.2021 (обновлено: 19:35 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПолицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне
Полицейские дежурят на одной из улиц неподалеку от здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 3 мар - РИА Новости. Полиция Капитолия США усилила безопасность из-за информации о возможном сговоре с целью проникнуть в здание, говорится в заявлении ведомства.
"Мы получили разведывательную информацию, которая показывает наличие возможного сговора неизвестной группы ополченцев с целью проникнуть в Капитолий в четверг, 4 марта. Мы уже значительно укрепили безопасность, создали (дополнительное) физическое заграждение и повысили число личного состава, чтобы обеспечить защиту конгресса, граждан и офицеров полиции", - говорится в заявлении полиции.
Здание Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 28.02.2021
28 февраля, 10:44
С беспрецедентной скоростью. СМИ о задержаниях после штурма Капитолия
Полиция Капитолия сообщает, что находится в контакте с ведомствами-партнерами на местном и федеральном уровне. "Из-за конфиденциальной природы этой информации мы не можем в данный момент предоставить дополнительные детали", - уточняет полиция Капитолия.
С 4 марта сторонники теории заговора QAnon ассоциируют "день истинной инаугурации", когда, по их утверждению, государственный строй в США должен смениться, а бывший президент Дональд Трамп вернется на пост главы государства.
QAnon — теория заговора, согласно которой демократы будто бы организовали сеть социальной эксплуатации несовершеннолетних в вашингтонском ресторане, а бывший президент-республиканец Дональд Трамп якобы боролся с этим заговором. Первоначально эта теория, не имеющая подтверждения, появилась на малоизвестных форумах, но впоследствии проникла в политику.
Шестого января сторонники Трампа, тогда действующего президента США, штурмовали Капитолий после митинга в Вашингтоне, работа конгресса была прервана на несколько часов. В результате беспорядков погибли участница демонстраций и полицейский, еще трое скончались от причин, не связанных с насилием. После того как правоохранительные органы удалили участников беспорядков из здания конгресса, конгрессмены утвердили победу на президентских выборах демократа Джо Байдена. Палата представителей конгресса вынесла Трампу импичмент по обвинению в подстрекательстве к мятежу, но сенат оправдал Трампа.
Офицеры полиции стоят перед американским флагом в ротонде Капитолия США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
2 марта, 20:01
В ФБР не нашли следов "сторонников" Трампа в захвате Капитолия
 
Дональд ТрампДжо БайденВашингтон (город)КапитолийСШАВ мире
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния