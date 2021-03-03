https://ria.ru/20210303/kaliforniya-1599720818.html

У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу

У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу

Самодельную бомбу обнаружили рядом с начальной школой в Калифорнии, взрывное устройство удалось обезвредить, сообщается в релизе офиса шерифа округа Сакраменто. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:45

2021-03-03T11:45

2021-03-03T11:45

калифорния

сакраменто

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самодельную бомбу обнаружили рядом с начальной школой в Калифорнии, взрывное устройство удалось обезвредить, сообщается в релизе офиса шерифа округа Сакраменто.Как сообщается, во вторник утром (вечер мск) правоохранителям поступил звонок от сотрудника одной из начальных школ округа Сакраменто в связи с "подозрительной трубой, похожей на взрывное устройство, которая находилась на тротуаре рядом со школой".По данным офиса шерифа, металлическая труба была запаяна с двух сторон и имела самодельный взрыватель. "Внутри (устройства) находилась металлическая шрапнель, глиняная мастика, несколько петард и бензин", - говорится в релизе. Рядом с трубой лежало самодельное оружие, сделанное из стальной трубы и патроны для дробовика 12 калибра."Оба устройства были обезврежены на месте", - сообщили правоохранители. Следователи обратились к населению с просьбой сообщить, если у них есть какая-то информация по поводу находки.

https://ria.ru/20210302/dtp-1599663821.html

калифорния

сакраменто

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

калифорния, сакраменто