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У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу
У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу
Самодельную бомбу обнаружили рядом с начальной школой в Калифорнии, взрывное устройство удалось обезвредить, сообщается в релизе офиса шерифа округа Сакраменто. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:45
2021-03-03T11:45
калифорния
сакраменто
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самодельную бомбу обнаружили рядом с начальной школой в Калифорнии, взрывное устройство удалось обезвредить, сообщается в релизе офиса шерифа округа Сакраменто.Как сообщается, во вторник утром (вечер мск) правоохранителям поступил звонок от сотрудника одной из начальных школ округа Сакраменто в связи с "подозрительной трубой, похожей на взрывное устройство, которая находилась на тротуаре рядом со школой".По данным офиса шерифа, металлическая труба была запаяна с двух сторон и имела самодельный взрыватель. "Внутри (устройства) находилась металлическая шрапнель, глиняная мастика, несколько петард и бензин", - говорится в релизе. Рядом с трубой лежало самодельное оружие, сделанное из стальной трубы и патроны для дробовика 12 калибра."Оба устройства были обезврежены на месте", - сообщили правоохранители. Следователи обратились к населению с просьбой сообщить, если у них есть какая-то информация по поводу находки.
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калифорния, сакраменто

У начальной школы в Калифорнии нашли самодельную бомбу

11:45 03.03.2021
 
© РИА Новости / Дмитрий Паршин / Перейти в фотобанкСотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне
Сотрудники ФБР и полиции у здания Капитолия в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Дмитрий Паршин
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самодельную бомбу обнаружили рядом с начальной школой в Калифорнии, взрывное устройство удалось обезвредить, сообщается в релизе офиса шерифа округа Сакраменто.
Как сообщается, во вторник утром (вечер мск) правоохранителям поступил звонок от сотрудника одной из начальных школ округа Сакраменто в связи с "подозрительной трубой, похожей на взрывное устройство, которая находилась на тротуаре рядом со школой".
По данным офиса шерифа, металлическая труба была запаяна с двух сторон и имела самодельный взрыватель. "Внутри (устройства) находилась металлическая шрапнель, глиняная мастика, несколько петард и бензин", - говорится в релизе. Рядом с трубой лежало самодельное оружие, сделанное из стальной трубы и патроны для дробовика 12 калибра.
"Оба устройства были обезврежены на месте", - сообщили правоохранители. Следователи обратились к населению с просьбой сообщить, если у них есть какая-то информация по поводу находки.
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