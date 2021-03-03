https://ria.ru/20210303/iznasilovanie-1599810821.html

Жителя Казани заподозрили в серии убийств и изнасилований

Жителя Казани заподозрили в серии убийств и изнасилований

Следователи установили причастность 48-летнего жителя Казани к шести случаям нападения на женщин и изнасилованиям в 2009-2017 годах, трое потерпевших были... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:31

2021-03-03T18:31

2021-03-03T18:31

следственный комитет россии (ск рф)

республика татарстан (татарстан)

казань

происшествия

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КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Следователи установили причастность 48-летнего жителя Казани к шести случаям нападения на женщин и изнасилованиям в 2009-2017 годах, трое потерпевших были убиты, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин сообщил в ходе отчета перед депутатами парламента республики, что сотрудники правоохранительных органов задержали маньяка."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан 48-летний житель города Казани подозревается в совершении в 2009-2017 годах в городе Казани серии убийств, сопряженных с изнасилованием", - говорится в сообщении.По данным следствия, летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района Казани было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, а также следами изнасилования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Проведенный комплекс следственно-оперативных действий не дал результатов, однако работа над раскрытием преступления продолжалась.В результате 11 лет спустя в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет с применением новейших методик было проведено исследование имевшихся в деле вещественных доказательств. Они были сопоставлены с биологическими следами мужчины, которого проверяли на причастность к совершению другого преступления. Проведенная экспертиза обнаружила полное совпадение ДНК. Подозреваемый, как отмечается, был задержан и дал признательные показания. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием"."Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были добыты доказательства причастности мужчины к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет, две из которых были убиты. Все преступления были совершены в период с 2011 по 2017 годы на территории города Казани. Мужчина полностью раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствам совершенных преступлений", - уточняет региональное следственное управление.Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.

https://ria.ru/20210218/pensioner-1598029272.html

https://ria.ru/20210220/arest-1598395201.html

https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html

республика татарстан (татарстан)

казань

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия