Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/iznasilovanie-1599810821.html
Жителя Казани заподозрили в серии убийств и изнасилований
Жителя Казани заподозрили в серии убийств и изнасилований
Следователи установили причастность 48-летнего жителя Казани к шести случаям нападения на женщин и изнасилованиям в 2009-2017 годах, трое потерпевших были... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:31
2021-03-03T18:31
следственный комитет россии (ск рф)
республика татарстан (татарстан)
казань
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_594087b3123594a4dcdbf17a76fdd378.jpg
КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Следователи установили причастность 48-летнего жителя Казани к шести случаям нападения на женщин и изнасилованиям в 2009-2017 годах, трое потерпевших были убиты, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.Ранее министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин сообщил в ходе отчета перед депутатами парламента республики, что сотрудники правоохранительных органов задержали маньяка."Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан 48-летний житель города Казани подозревается в совершении в 2009-2017 годах в городе Казани серии убийств, сопряженных с изнасилованием", - говорится в сообщении.По данным следствия, летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района Казани было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, а также следами изнасилования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Проведенный комплекс следственно-оперативных действий не дал результатов, однако работа над раскрытием преступления продолжалась.В результате 11 лет спустя в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет с применением новейших методик было проведено исследование имевшихся в деле вещественных доказательств. Они были сопоставлены с биологическими следами мужчины, которого проверяли на причастность к совершению другого преступления. Проведенная экспертиза обнаружила полное совпадение ДНК. Подозреваемый, как отмечается, был задержан и дал признательные показания. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием"."Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были добыты доказательства причастности мужчины к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет, две из которых были убиты. Все преступления были совершены в период с 2011 по 2017 годы на территории города Казани. Мужчина полностью раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствам совершенных преступлений", - уточняет региональное следственное управление.Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.
https://ria.ru/20210218/pensioner-1598029272.html
https://ria.ru/20210220/arest-1598395201.html
https://ria.ru/20201201/ubiytsy-1587196596.html
республика татарстан (татарстан)
казань
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/155780/26/1557802611_228:0:2959:2048_1920x0_80_0_0_d41446d7adbfbe45b6a10db3e4a421cd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
следственный комитет россии (ск рф), республика татарстан (татарстан), казань, происшествия

Жителя Казани заподозрили в серии убийств и изнасилований

18:31 03.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
КАЗАНЬ, 3 мар - РИА Новости. Следователи установили причастность 48-летнего жителя Казани к шести случаям нападения на женщин и изнасилованиям в 2009-2017 годах, трое потерпевших были убиты, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану.
Ранее министр внутренних дел Татарстана Артем Хохорин сообщил в ходе отчета перед депутатами парламента республики, что сотрудники правоохранительных органов задержали маньяка.
Молоточек судьи в витрине подарков в Госдуме - РИА Новости, 1920, 18.02.2021
18 февраля, 15:16
В Москве пенсионера задержали за групповое изнасилование в 1974 году
"Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан 48-летний житель города Казани подозревается в совершении в 2009-2017 годах в городе Казани серии убийств, сопряженных с изнасилованием", - говорится в сообщении.
По данным следствия, летом 2009 года в лесопосадке на территории Авиастроительного района Казани было обнаружено тело 30-летней женщины с признаками насильственной смерти в виде черепно-мозговой травмы, а также следами изнасилования. По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего". Проведенный комплекс следственно-оперативных действий не дал результатов, однако работа над раскрытием преступления продолжалась.
В результате 11 лет спустя в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет с применением новейших методик было проведено исследование имевшихся в деле вещественных доказательств. Они были сопоставлены с биологическими следами мужчины, которого проверяли на причастность к совершению другого преступления. Проведенная экспертиза обнаружила полное совпадение ДНК. Подозреваемый, как отмечается, был задержан и дал признательные показания. В настоящее время ему предъявлено обвинение по статье "убийство, сопряженное с изнасилованием".
Следственный комитет Российской Федерации в Москве - РИА Новости, 1920, 20.02.2021
20 февраля, 18:17
В Подмосковье арестовали семерых членов банды, причастных к серии убийств
"Кроме того, в ходе расследования уголовного дела были добыты доказательства причастности мужчины к совершению еще пяти нападений на женщин и девушек в возрасте 17-35 лет, две из которых были убиты. Все преступления были совершены в период с 2011 по 2017 годы на территории города Казани. Мужчина полностью раскаялся в содеянном и дал подробные показания об обстоятельствам совершенных преступлений", - уточняет региональное следственное управление.
Судом по ходатайству следователя в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, а также выявление дополнительных эпизодов преступной деятельности.
Заключенный - РИА Новости, 1920, 01.12.2020
1 декабря 2020, 17:09
Самые известные серийные убийцы в СССР и России
 
Следственный комитет России (СК РФ)Республика Татарстан (Татарстан)КазаньПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния