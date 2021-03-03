https://ria.ru/20210303/immunitet-1599773344.html

В ФМБА рассказали о высокоточном методе измерения клеточного иммунитета

В ФМБА рассказали о высокоточном методе измерения клеточного иммунитета

У ФМБА есть современный метод для измерения клеточного иммунитета по белковым маркерам и их генам, это высокоточный метод, сообщила глава агентства Вероника... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T15:48

2021-03-03T15:48

2021-03-03T16:20

вероника скворцова

россия

общество

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. У ФМБА есть современный метод для измерения клеточного иммунитета по белковым маркерам и их генам, это высокоточный метод, сообщила глава агентства Вероника Скворцова."Мы располагаем суперсовременным методом. Кроме нас, наверное, всего несколько лабораторий в мире им располагают. Это метод, основанный на полногеномном исследовании фракций лейкоцитов крови человека, когда мы определяем по белковым маркерам и по их генам полностью репертуар рецепторов этого клеточного иммунитета, сопряженного с фрагментами вируса SARS-CoV-2 ", - сказала она в эфире канала "Россия 24".Скворцова подчеркнула, что это самый точный метод, который не позволяет ошибаться.

https://ria.ru/20210301/koronavirus-1599429034.html

россия

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2021

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вероника скворцова, россия, общество