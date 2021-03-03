https://ria.ru/20210303/godovschina-1599806067.html

Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала

Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала

Годовщину освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T18:12

2021-03-03T18:12

2021-03-03T18:12

тверская область

игорь руденя

ржев

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ТВЕРЬ, 3 мар – РИА Новости. Годовщину освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства.Ржевский мемориал был открыт 30 июня 2020 года. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои."На ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев", – сказал губернатор области Игорь Руденя, возложивший вместе с ветеранами войны цветы к мемориалу.

https://ria.ru/20210224/stantsiya-1598779830.html

ржев

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игорь руденя, ржев