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Тверская область
https://ria.ru/20210303/godovschina-1599806067.html
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала
Годовщину освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T18:12
2021-03-03T18:12
тверская область
игорь руденя
ржев
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ТВЕРЬ, 3 мар – РИА Новости. Годовщину освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства.Ржевский мемориал был открыт 30 июня 2020 года. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои."На ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев", – сказал губернатор области Игорь Руденя, возложивший вместе с ветеранами войны цветы к мемориалу.
https://ria.ru/20210224/stantsiya-1598779830.html
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60
игорь руденя, ржев

Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала

18:12 03.03.2021
 
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГодовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Читать ria.ru в
ТВЕРЬ, 3 мар – РИА Новости. Годовщину освобождения ржевской земли от немецко-фашистских захватчиков впервые отметили у мемориала Советскому солдату, сообщает пресс-служба областного правительства.
Ржевский мемориал был открыт 30 июня 2020 года. 25-метровая бронзовая скульптура весом более 80 тонн установлена на 10-метровом восьмигранном холме в Ржевском районе, где в годы Великой Отечественной войны шли кровопролитные бои.
Информационный плакат на месте строительства станции Ржевский мемориал рядом с деревней Хорошево Ржевского района - РИА Новости, 1920, 24.02.2021
24 февраля, 14:36Тверская область
Станцию около мемориала Советскому солдату назовут "Ржевский мемориал"
"На ржевской земле, на защиту нашей Родины в едином строю встали люди из разных республик Советского Союза. Неделями шли бои за каждый бугорок нашей земли. В ожесточенных боях подо Ржевом наши солдаты остановили врага, рвущегося к столице, сковали его силы и помогли победе в Сталинградской битве. Наши солдаты приблизили прорыв блокады Ленинграда и освобождение республик Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков. Сегодня к Ржевскому мемориалу приезжают сотни, тысячи людей, чтобы поклониться подвигу героев", – сказал губернатор области Игорь Руденя, возложивший вместе с ветеранами войны цветы к мемориалу.
© Фото : пресс-служба правительства Тверской областиГодовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : пресс-служба правительства Тверской области
Годовщину освобождения Ржева от гитлеровцев впервые отметили у мемориала
 
Тверская областьИгорь РуденяРжев
 
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