Глава Генштаба Армении продолжает выполнять свои обязанности
11:27 03.03.2021 (обновлено: 12:03 03.03.2021)
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян продолжает выполнять свои обязанности, он будет занимать должность еще как минимум восемь дней, говорится в распространенном в среду заявлении генштаба.
Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Николом Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
"Конституционный суд не вправе решать вопрос о конституционности проекта указа президента или об освобождении от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил, то есть президент может обратиться в Конституционный суд для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего" как правовой основы для указа", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.
Отмечается, что президент действовал и заявил о своем намерении действовать исключительно в соответствии с конституцией.
"Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Виктория Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд действуют эти сроки) продолжает службу Родине и народу, является высшим военачальником Вооруженных сил", - говорится в заявлении.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.