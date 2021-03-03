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Глава Генштаба Армении продолжает выполнять свои обязанности
Глава Генштаба Армении продолжает выполнять свои обязанности
Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян продолжает выполнять свои обязанности, он будет занимать должность еще как минимум восемь... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T11:27
2021-03-03T12:03
ереван
оник гаспарян
армения
в мире
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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян продолжает выполнять свои обязанности, он будет занимать должность еще как минимум восемь дней, говорится в распространенном в среду заявлении генштаба.Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Николом Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС."Конституционный суд не вправе решать вопрос о конституционности проекта указа президента или об освобождении от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил, то есть президент может обратиться в Конституционный суд для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего" как правовой основы для указа", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.Отмечается, что президент действовал и заявил о своем намерении действовать исключительно в соответствии с конституцией."Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Виктория Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд действуют эти сроки) продолжает службу Родине и народу, является высшим военачальником Вооруженных сил", - говорится в заявлении.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
https://ria.ru/20210303/vstrecha-1599707752.html
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ереван, оник гаспарян, армения, в мире

Глава Генштаба Армении продолжает выполнять свои обязанности

11:27 03.03.2021 (обновлено: 12:03 03.03.2021)
 
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения Оник Гаспарян
Оник Гаспарян - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : Министерство Обороны Республики Армения
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении Оник Гаспарян продолжает выполнять свои обязанности, он будет занимать должность еще как минимум восемь дней, говорится в распространенном в среду заявлении генштаба.
Ранее в пресс-службе президента Армена Саркисяна заявили, что он оспорил в Конституционном суде не сам проект указа об освобождении Гаспаряна от должности, направленный ему премьером Николом Пашиняном, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.
"Конституционный суд не вправе решать вопрос о конституционности проекта указа президента или об освобождении от должности начальника генерального штаба Вооруженных сил, то есть президент может обратиться в Конституционный суд для определения соответствия конституции закона "О военной службе и статусе военнослужащего" как правовой основы для указа", - говорится в заявлении, которое разместил на своей странице в Facebook представитель генштаба Самвел Асатрян.
Отмечается, что президент действовал и заявил о своем намерении действовать исключительно в соответствии с конституцией.
Бывший Премьер-министр Армении Вазген Манукян перед встречей представителей оппозиции с президентом Армении - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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В Ереване началась встреча представителей оппозиции с президентом
"Начальник генерального штаба Вооруженных сил Армении генерал-полковник Оник Виктория Гаспарян до истечения 8-дневного срока (после обращения президента в Конституционный суд действуют эти сроки) продолжает службу Родине и народу, является высшим военачальником Вооруженных сил", - говорится в заявлении.
Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.
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