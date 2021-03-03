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Религия и мировоззрение
https://ria.ru/20210303/evrovidenie-1599695152.html
Кипрская церковь призвала не допустить песню "Дьявол" на Евровидение
Кипрская церковь призвала не допустить песню "Дьявол" на Евровидение
Синод Кипрской православной церкви призывает правительство позаботиться об отмене выбора песни El Diablo ("Дьявол"), одобренной Советом директоров Кипрской... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T08:56
2021-03-03T10:41
новости культуры
религия и мировоззрение
евровидение
кипр
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АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Синод Кипрской православной церкви призывает правительство позаботиться об отмене выбора песни El Diablo ("Дьявол"), одобренной Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией CyBC (RIK) для представления Кипра на конкурсе песни Евровидение. Заявление синода опубликовано архиепископией Кипра.Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола", вызвал критику части общества. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения. Председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос заявил, что RIK не намерена менять выбранную песню из-за критики и что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом. По его словам, не было и нет никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства.Синод призывает заменить песню на другую, "которая выражает историю, культуру, традиции и стремления" Кипра.В заявлении синод выражает резкое несогласие и разочарование как по поводу позиции совета директоров RIK, так и других руководителей, которые, по его словам, вместо того, чтобы способствовать продвижению прав народа и продвижению их требования свободы и верховенства моральных ценностей, готовят "всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение"."Учитывая видимую опасность провокационных стремлений турецких завоевателей и подчеркивая величие 200-летия национального освобождения (от турецкого ига), мы призываем наш народ оставаться верным национальным и религиозным ценностям великой борьбы 1821 года, сохранить непоколебимую веру в своих отцов, которая сохранилась до сегодняшнего дня", - говорится в заявлении."Мы ежедневно получаем множество отзывов от тысяч наших собратьев, которые выражают свое оправданное недовольство этой песней, а также тем, как она была выбрана", - сообщил синод."Призываем правительство, которое назначает совет директоров RIK и которому он подотчетен, озаботиться отменой выбора конкретной песни и заменой ее другой, которая отражает наши историю, культуру, традиции и стремления", - заявила Кипрская православная церковь.Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
https://radiosputnik.ria.ru/20210302/evrovidenie-1599629371.html
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новости культуры, евровидение, кипр, роттердам

Кипрская церковь призвала не допустить песню "Дьявол" на Евровидение

08:56 03.03.2021 (обновлено: 10:41 03.03.2021)
 
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АФИНЫ, 3 мар - РИА Новости. Синод Кипрской православной церкви призывает правительство позаботиться об отмене выбора песни El Diablo ("Дьявол"), одобренной Советом директоров Кипрской телерадиовещательной корпорацией CyBC (RIK) для представления Кипра на конкурсе песни Евровидение. Заявление синода опубликовано архиепископией Кипра.
Выбор песни, в которой есть строки "Я отдала свое сердце дьяволу, я люблю дьявола", вызвал критику части общества. На телевидение стали поступать звонки разгневанных граждан, требующих отозвать песню с конкурса, некоторые угрожали поджечь здание телевидения. Председатель совета директоров корпорации Андреас Франгос заявил, что RIK не намерена менять выбранную песню из-за критики и что смысл песни не так поняли, и она говорит о борьбе добра со злом. По его словам, не было и нет никакого намерения оскорбить чьи-либо религиозные чувства.
Синод призывает заменить песню на другую, "которая выражает историю, культуру, традиции и стремления" Кипра.
В заявлении синод выражает резкое несогласие и разочарование как по поводу позиции совета директоров RIK, так и других руководителей, которые, по его словам, вместо того, чтобы способствовать продвижению прав народа и продвижению их требования свободы и верховенства моральных ценностей, готовят "всемирную насмешку над нами, провозглашая, что мы отдаемся дьяволу и продвигаем его поклонение".
Микрофон - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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"Учитывая видимую опасность провокационных стремлений турецких завоевателей и подчеркивая величие 200-летия национального освобождения (от турецкого ига), мы призываем наш народ оставаться верным национальным и религиозным ценностям великой борьбы 1821 года, сохранить непоколебимую веру в своих отцов, которая сохранилась до сегодняшнего дня", - говорится в заявлении.
"Мы ежедневно получаем множество отзывов от тысяч наших собратьев, которые выражают свое оправданное недовольство этой песней, а также тем, как она была выбрана", - сообщил синод.
"Призываем правительство, которое назначает совет директоров RIK и которому он подотчетен, озаботиться отменой выбора конкретной песни и заменой ее другой, которая отражает наши историю, культуру, традиции и стремления", - заявила Кипрская православная церковь.
Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдёт 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.
 
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