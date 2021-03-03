https://ria.ru/20210303/ekskursii-1599783309.html

Проект "Активное долголетие" возобновил экскурсии в Подмосковье

Проект "Активное долголетие" возобновил экскурсии в Подмосковье

Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что проект "Активное долголетие" возобновил экскурсионные поездки в Подмосковье 1 марта,... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T16:49

2021-03-03T16:49

2021-03-03T17:01

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МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что проект "Активное долголетие" возобновил экскурсионные поездки в Подмосковье 1 марта, сообщил телеканал "360".Она отметила, что у участников проекта эти мероприятия пользуются большой популярностью. "Мы рады сообщить, что с 1 марта они возобновлены во всех городских округах Подмосковья. Ознакомиться с графиком поездок и записаться на экскурсию можно через портал или в мобильном приложении "Соцуслуги"", — пояснила Фаевская.Поездки организуют с соблюдением всех необходимых санитарных норм и социальной дистанции. Все присутствующие на экскурсиях должны иметь при себе справку о наличии антител к коронавирусу либо документ, свидетельствующий о том, что сделана прививка.Более 50 клубов "Активное долголетие" в Московской области вновь начали работать 12 февраля. Жители региона занимаются на улице и в помещениях.

московская область (подмосковье)

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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