https://ria.ru/20210303/ekskursii-1599783309.html
Проект "Активное долголетие" возобновил экскурсии в Подмосковье
Проект "Активное долголетие" возобновил экскурсии в Подмосковье
Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что проект "Активное долголетие" возобновил экскурсионные поездки в Подмосковье 1 марта,... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T16:49
2021-03-03T16:49
2021-03-03T17:01
туризм
новости - туризм
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599779101_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_abba4b9e58752063b7370b21efac7573.jpg
МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. Министр соцразвития Московской области Ирина Фаевская рассказала, что проект "Активное долголетие" возобновил экскурсионные поездки в Подмосковье 1 марта, сообщил телеканал "360".Она отметила, что у участников проекта эти мероприятия пользуются большой популярностью. "Мы рады сообщить, что с 1 марта они возобновлены во всех городских округах Подмосковья. Ознакомиться с графиком поездок и записаться на экскурсию можно через портал или в мобильном приложении "Соцуслуги"", — пояснила Фаевская.Поездки организуют с соблюдением всех необходимых санитарных норм и социальной дистанции. Все присутствующие на экскурсиях должны иметь при себе справку о наличии антител к коронавирусу либо документ, свидетельствующий о том, что сделана прививка.Более 50 клубов "Активное долголетие" в Московской области вновь начали работать 12 февраля. Жители региона занимаются на улице и в помещениях.
московская область (подмосковье)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/03/03/1599779101_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_cc419efd1fece05ef67da85edc158d3a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
туризм, новости - туризм, московская область (подмосковье)