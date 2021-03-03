Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210303/dtp-1599725989.html
В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы
В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы
Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной тяжести в ДТП двух автобусов в Камчатском крае, сообщает федеральная ГИБДД в среду. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T12:10
2021-03-03T12:16
камчатский край
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595747714_0:9:3360:1899_1920x0_80_0_0_a8130b9b300edb48582cf7d2528c4922.jpg
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной тяжести в ДТП двух автобусов в Камчатском крае, сообщает федеральная ГИБДД в среду."По предварительной информации, 3 марта в 19.45 (10.45 мск) на 54-м километре автодороги "Камчатский - Мильково" водитель автобуса Daewoo ... в условиях снегопада, во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки", - говорится в релизе.В результате ДТП водитель первого автобуса и пассажир второго автобуса погибли, восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.Первый автобус принадлежит коммерческой организации, ехал из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Второй - индивидуальному предпринимателю, следовал, наоборот, из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск.
https://ria.ru/20210301/dtp-1599519762.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/02/02/1595747714_609:0:3340:2048_1920x0_80_0_0_4f4e609d39180ffe8453c1b187b86598.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
камчатский край, происшествия

В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы

12:10 03.03.2021 (обновлено: 12:16 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Максим БлиновАвтомобили на одной из улиц Москвы
Автомобили на одной из улиц Москвы - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной тяжести в ДТП двух автобусов в Камчатском крае, сообщает федеральная ГИБДД в среду.
"По предварительной информации, 3 марта в 19.45 (10.45 мск) на 54-м километре автодороги "Камчатский - Мильково" водитель автобуса Daewoo ... в условиях снегопада, во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки", - говорится в релизе.
В результате ДТП водитель первого автобуса и пассажир второго автобуса погибли, восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Первый автобус принадлежит коммерческой организации, ехал из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Второй - индивидуальному предпринимателю, следовал, наоборот, из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск.
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 22:01
В Петербурге в ДТП с полицейским автомобилем пострадали пять человек
 
Камчатский крайПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:09На Украине объяснили пророссийские настроения, сравнив Харьков и Белгород
04:51Илон Маск прокомментировал испытание Starship
04:49"Золотая маска" объявила online программу
04:09Диетолог указал на превышение уровня соли в рационе россиян
03:59Профессор назвал причины трагедии в университете в Боливии
03:14Два приморца угнали с помощью ножниц четыре машины
03:12Создатель первого в России частного космодрома пожаловался на бюрократию
03:06Источник рассказал о характеристиках российских "Мистралей"
02:47Экс-посол США рассказал о "жестком" подходе Байдена к Украине
02:40Выявлены первые случаи "вечного" заражения коронавирусом
02:40Прототип корабля Starship от SpaceX взорвался после посадки
02:36Ракета Starship от SpaceX совершила посадку после двух неудачных попыток
02:22Врачи рассказали о состоянии пострадавшей в ДТП на Камчатке
02:20Эксперт рассказал, как быть, если банк не списал средства за покупку
02:15В Германии с 8 марта начнут смягчать ограничения по COVID-19
02:07Назван способ проверить состояние крови после коронавируса
01:41Одесситка назвала украинский язык "говяжьим"
01:22WP: конгрессмены отменили заседание из-за угрозы штурма Капитолия
01:16Эксперт назвал сообщения, которые лучше удалять из смартфона
01:14В Швеции выясняют, являлось ли нападение с ножом на людей терактом
Лента новостейМолния