https://ria.ru/20210303/dtp-1599725989.html

В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы

В Камчатском крае произошло ДТП с двумя автобусами, есть жертвы

Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной тяжести в ДТП двух автобусов в Камчатском крае, сообщает федеральная ГИБДД в среду. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T12:10

2021-03-03T12:10

2021-03-03T12:16

камчатский край

происшествия

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Два человека погибли, еще восемь получили травмы различной тяжести в ДТП двух автобусов в Камчатском крае, сообщает федеральная ГИБДД в среду."По предварительной информации, 3 марта в 19.45 (10.45 мск) на 54-м километре автодороги "Камчатский - Мильково" водитель автобуса Daewoo ... в условиях снегопада, во избежание столкновения с двигавшимся впереди грузовым автомобилем, выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с двигавшимся во встречном направлении автобусом аналогичной марки", - говорится в релизе.В результате ДТП водитель первого автобуса и пассажир второго автобуса погибли, восемь пассажиров получили травмы различной степени тяжести.Первый автобус принадлежит коммерческой организации, ехал из Усть-Камчатска в Петропавловск-Камчатский. Второй - индивидуальному предпринимателю, следовал, наоборот, из Петропавловска-Камчатского в Усть-Камчатск.

https://ria.ru/20210301/dtp-1599519762.html

камчатский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

камчатский край, происшествия