https://ria.ru/20210303/dota-1599562361.html

Опубликован трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам Dota 2

Опубликован трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам Dota 2

На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона", созданного по мотивам видеоигры Dota 2. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T01:47

2021-03-03T01:47

2021-03-03T01:47

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона", созданного по мотивам видеоигры Dota 2.В шоу действие развернется в вымышленном мире вокруг рыцаря-дракона Дэвиона. Ему предстоит спасти свою вселенную от разрушения. Ради этого он отправляется в опасное путешествие. Во время странствий он встречает мудрого старца Эльдвама и благородную принцессу Мирану, которые готовы помочь ему. Исполнительный продюсер проекта Эшли Эдвард Миллер отмечал, что поклонникам оригинальной игры должно понравиться то, как создатели сериала представили ​​вселенную Dota 2 с помощью аниме.Премьера сериала "Dota: Кровь дракона", состоящего из восьми эпизодов, запланирована на 25 марта на Netflix.

https://ria.ru/20210219/cruella-1597964177.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аниме, кино и сериалы, новости культуры, dota 2, netflix