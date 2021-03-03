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https://ria.ru/20210303/dota-1599562361.html
Опубликован трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам Dota 2
Опубликован трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам Dota 2
На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона", созданного по мотивам видеоигры Dota 2. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T01:47
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новости культуры
dota 2
netflix
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона", созданного по мотивам видеоигры Dota 2.В шоу действие развернется в вымышленном мире вокруг рыцаря-дракона Дэвиона. Ему предстоит спасти свою вселенную от разрушения. Ради этого он отправляется в опасное путешествие. Во время странствий он встречает мудрого старца Эльдвама и благородную принцессу Мирану, которые готовы помочь ему. Исполнительный продюсер проекта Эшли Эдвард Миллер отмечал, что поклонникам оригинальной игры должно понравиться то, как создатели сериала представили ​​вселенную Dota 2 с помощью аниме.Премьера сериала "Dota: Кровь дракона", состоящего из восьми эпизодов, запланирована на 25 марта на Netflix.
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аниме, кино и сериалы, новости культуры, dota 2, netflix

Опубликован трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона" по мотивам Dota 2

01:47 03.03.2021
 
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МОСКВА, 3 марРИА Новости. На YouTube-канале стриминговой платформы Netflix разместили трейлер аниме-сериала "Dota: Кровь дракона", созданного по мотивам видеоигры Dota 2.
В шоу действие развернется в вымышленном мире вокруг рыцаря-дракона Дэвиона. Ему предстоит спасти свою вселенную от разрушения. Ради этого он отправляется в опасное путешествие. Во время странствий он встречает мудрого старца Эльдвама и благородную принцессу Мирану, которые готовы помочь ему.
Исполнительный продюсер проекта Эшли Эдвард Миллер отмечал, что поклонникам оригинальной игры должно понравиться то, как создатели сериала представили ​​вселенную Dota 2 с помощью аниме.

"Анимация, игра и музыка теперь находятся на другом — более взрослом уровне. И я очень благодарен компании, разработавшей Dota 2, за поддержку наших творческих амбиций", — прокомментировал Миллер.

Премьера сериала "Dota: Кровь дракона", состоящего из восьми эпизодов, запланирована на 25 марта на Netflix.
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