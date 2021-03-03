https://ria.ru/20210303/donbass-1599820980.html

Грызлов обвинил Украину в эскалации конфликта в Донбассе

Грызлов обвинил Украину в эскалации конфликта в Донбассе

Киев провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:18

2021-03-03T19:18

2021-03-03T20:36

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Киев провоцирует военную эскалацию конфликта в Донбассе, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.По его словам, на прошедшем в среду онлайн-заседании ТГК участники обсудили "новую волну нарушений" со стороны Украины на линии соприкосновения. Как отметил Грызлов, это "не спровоцированные и не случайные" нарушения, а целенаправленные действия, совершенные по приказу Киева."Наблюдатели фиксируют новые обстрелы Донбасса, подтверждают подтягивание дополнительных сил и средств Вооруженных сил Украины и размещение боевой техники Вооруженных сил Украины в жилых районах", — сказал полпред журналистам.Ранее в среду руководство Народной милиции НДР разрешило подразделениям стрелять по позициям ВСУ на упреждение. По словам представителя ведомства, это необходимо для "защиты населения от украинского террора".Он добавил, что украинская власть свела к нулю большинство согласованных ранее гарантий безопасности и ей необходимо вернуться к соблюдению режима прекращения огня. Решения об этом важно принять в рамках диалога между Киевом и Донбассом, указал переговорщик.Грызлов подчеркнул, что урегулирование конфликта будет устойчивым только при реализации политической части Минских соглашений.Как напомнил дипломат, Киев отказался от договоренностей касательно подготовки плана действий по урегулированию ситуации, достигнутых ранее. Дорожная карта основывалась на предложениях самопровозглашенных республик и украинской стороны, соответствовала Минским соглашениям, ее также согласовали все участники контактной группы.Грызлов добавил, что вопросы гуманитарного и экономического характера по-прежнему не решаются."Только переход к политическому урегулированию, к формату прямого и постоянного диалога между Киевом и Донбассом может остановить новые авантюры украинской власти и вернуть Украину к миру и к нормальной жизни", — уверен он.Минские соглашенияКонфликт в Донбассе регулируется Минскими соглашениями от 2015 года: стороны обязались прекратить обстрелы и отвести тяжелые вооружения от линии соприкосновения. Также прописана конституционная реформа на Украине, ключевыми элементами которой должны стать децентрализация и принятие закона об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей.Дополнительные меры обеспечения перемирия вступили в силу в Донбассе с 27 июля. Это отказ от наступательных и разведывательно-диверсионных действий, ведения огня, размещения вооружения в населенных пунктах и вблизи них.

https://ria.ru/20210228/donbass-1599315618.html

https://ria.ru/20210303/donbass-1599782860.html

https://ria.ru/20210303/voyna-1599769403.html

луганская народная республика

донецкая народная республика

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луганская народная республика, донецкая народная республика, борис грызлов, минск, оон, в мире