https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html

США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире

Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T19:31

2021-03-03T19:31

2021-03-03T21:19

энтони блинкен

сша

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.В телевизионном обращении к американцам он подчеркнул, что нынешнее американское руководство не отказывается от поддержки демократии."Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало", — сказал госсекретарь. По его словам, Вашингтон "будет делать это иначе" — собственным примером и побуждением к реформам и демократии.Ранее президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену. Краеугольным камнем его внешней политики станет сотрудничество с Европой. По его словам, США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории.В числе главных угроз трансатлантическом единству американский президент назвал Россию.

https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html

https://ria.ru/20210119/demokratiya-1593655324.html

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2021

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энтони блинкен, сша, в мире