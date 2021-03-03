https://ria.ru/20210303/demokratiya-1599822565.html
США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире
США пообещали больше не насаждать силой демократию в мире
Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T19:31
2021-03-03T19:31
2021-03-03T21:19
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в мире
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ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости. Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен.В телевизионном обращении к американцам он подчеркнул, что нынешнее американское руководство не отказывается от поддержки демократии."Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало", — сказал госсекретарь. По его словам, Вашингтон "будет делать это иначе" — собственным примером и побуждением к реформам и демократии.Ранее президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену. Краеугольным камнем его внешней политики станет сотрудничество с Европой. По его словам, США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории.В числе главных угроз трансатлантическом единству американский президент назвал Россию.
https://ria.ru/20210216/falsifikatsiya-1597537310.html
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энтони блинкен, сша, в мире
ВАШИНГТОН, 3 мар — РИА Новости.
Вашингтон больше не будет свергать режимы и продвигать демократию силой, поскольку это не приносит результата, заявил в среду госсекретарь США Энтони Блинкен
.
В телевизионном обращении к американцам он подчеркнул, что нынешнее американское руководство не отказывается от поддержки демократии.
"Мы не будем продвигать ее через дорогостоящие военные операции или свержение авторитарных режимов силой. Мы пробовали такие тактики в прошлом и, какие бы благие намерения ни были, это не работало", — сказал госсекретарь.
По его словам, Вашингтон "будет делать это иначе" — собственным примером и побуждением к реформам и демократии.
Ранее президент США Джо Байден на Мюнхенской конференции по безопасности заявил о возвращении Америки на мировую арену. Краеугольным камнем его внешней политики станет сотрудничество с Европой. По его словам, США и их партнеры должны защитить демократию и показать, что она не является пережитком истории.
В числе главных угроз трансатлантическом единству американский президент назвал Россию.