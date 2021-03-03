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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210303/covid-pasporta-1599803546.html
ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта
ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта
Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:59
2021-03-03T18:03
распространение коронавируса
мелита вуйнович
коронавирус в россии
коронавирусы
урсула фон дер ляйен
здоровье - общество
воз
еврокомиссия
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html
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мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, в мире

ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта

17:59 03.03.2021 (обновлено: 18:03 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции
Медицинская сестра выписывает пациенту сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович.
"ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".
Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.
Мужчина держит в руках сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции (COVID-19) - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
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Распространение коронавирусаМелита ВуйновичКоронавирус в РоссииКоронавирусыУрсула фон дер ЛяйенЗдоровье - ОбществоВОЗЕврокомиссияВ мире
 
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