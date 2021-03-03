https://ria.ru/20210303/covid-pasporta-1599803546.html

ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта

ВОЗ не рекомендовала вводить COVID-паспорта

Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович. РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:59

2021-03-03T17:59

2021-03-03T18:03

распространение коронавируса

мелита вуйнович

коронавирус в россии

коронавирусы

урсула фон дер ляйен

здоровье - общество

воз

еврокомиссия

в мире

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Всемирная организация здравоохранения пока не рекомендует странам вводить паспорта вакцинации от COVID-19, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович."ВОЗ высказался, что на данный момент не рекомендует такие паспорта (вакцинации от COVID - ред.), но, конечно, страны идут своим путем, все стараются позволить большую мобильность населения, и ВОЗ будет сотрудничать со всеми странами, которые заинтересованы, и в какой-то момент предоставит свою рекомендацию о том, что такой паспорт должен содержать", - сказала Вуйнович в эфире телеканала "Россия 24".Ранее глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила в Twitter, что Европейская комиссия планирует в марте представить проект закона об электронном паспорте вакцинации, который позволит фиксировать прививки, результаты теста на COVID-19 или факт перенесенного коронавируса.

https://ria.ru/20210303/covid-1599609177.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелита вуйнович, коронавирус в россии, коронавирусы, урсула фон дер ляйен, здоровье - общество, воз, еврокомиссия, в мире