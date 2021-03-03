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Наука
https://ria.ru/20210303/cherep-1599798021.html
Археологи раскрыли тайну черепа из итальянской пещеры
Археологи раскрыли тайну черепа из итальянской пещеры
Итальянские ученые на основе мельчайших деталей сумели расшифровать историю одинокого черепа женщины медного века, найденного в пещере в Северной Италии... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T22:00
2021-03-03T22:00
наука
археология
италия
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Итальянские ученые на основе мельчайших деталей сумели расшифровать историю одинокого черепа женщины медного века, найденного в пещере в Северной Италии. Результаты этого научного "расследования" опубликованы в журнале PLOS ONE.В 2015 году в гипсовой пещере Марселя Лубенса в провинции Болонья спелеологи обнаружили человеческий череп без нижней челюсти. Известно, что древние жители Апеннинского полуострова использовали пещеры для погребальных обрядов, но в данном случае рядом не было никаких других костей, к тому же череп находился в труднодоступном месте на уступе вертикальной шахты. Черепом заинтересовались ученые. Структурный анализ кости показал, что он принадлежал молодой женщине в возрасте от 24 до 35 лет, а радиоуглеродное датирование определило возраст находки, поместив ее в эпоху энеолита, или медного века — между 3630 и 3380 годами до нашей эры.Исследователи обнаружили на черепе несколько царапин, вызванных удалением мягких тканей после смерти в рамках похоронного ритуала, а также инкрустированный минеральный осадок на кости, свидетельствующий о том, что череп в течение длительного времени подвергался воздействию воды.Авторы проанализировали состав осадочных отложений внутри черепа и пигментированного налета на его поверхности и на основе полученных результатов сделали вывод, что изначально череп, очищенный от мягких тканей, был захоронен где-то в другом месте. Позднее могилу, вероятно, размыли потоки дождевой воды, и череп был снесен грязевым потоком в одно из углублений в основании пещеры, которое со временем превратилось в глубокую промоину, куда и провалился череп. То, что падение в пещеру было случайным, подтверждают и повреждения, полученные черепом во время падения."Это удивительная находка была обнаружена на уступе вертикальной шахты. Интерес подогревали вопросы: Чей это череп? Как и когда он туда попал?" — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования Марии Джованны Белькастро (Maria Giovanna Belcastro) из Болонского университета. Помимо раскрытия истории черепа, результаты исследования, по словам авторов, дают новое представление о погребальных обрядах и обращении с телами умерших в Италии в медном веке."Труп молодой женщины раннего энеолита, вероятно, подвергался манипуляциям и расчленялся в погребальном или ритуальном контексте, а череп после многочисленных перипетий в конце концов оказался в пещере в том положении, в котором был найден", — заключает Белькастро.Авторы не исключают вероятности того, что древние погребальные обряды подразумевали расчленение тела умершего, по крайней мере отделения головы от тела.
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археология, италия

Археологи раскрыли тайну черепа из итальянской пещеры

22:00 03.03.2021
 
© Belcastro et al, 2021Череп из пещеры Марселя Лубенса
Череп из пещеры Марселя Лубенса - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Belcastro et al, 2021
Череп из пещеры Марселя Лубенса
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Итальянские ученые на основе мельчайших деталей сумели расшифровать историю одинокого черепа женщины медного века, найденного в пещере в Северной Италии. Результаты этого научного "расследования" опубликованы в журнале PLOS ONE.
В 2015 году в гипсовой пещере Марселя Лубенса в провинции Болонья спелеологи обнаружили человеческий череп без нижней челюсти. Известно, что древние жители Апеннинского полуострова использовали пещеры для погребальных обрядов, но в данном случае рядом не было никаких других костей, к тому же череп находился в труднодоступном месте на уступе вертикальной шахты.
Черепом заинтересовались ученые. Структурный анализ кости показал, что он принадлежал молодой женщине в возрасте от 24 до 35 лет, а радиоуглеродное датирование определило возраст находки, поместив ее в эпоху энеолита, или медного века — между 3630 и 3380 годами до нашей эры.
Исследователи обнаружили на черепе несколько царапин, вызванных удалением мягких тканей после смерти в рамках похоронного ритуала, а также инкрустированный минеральный осадок на кости, свидетельствующий о том, что череп в течение длительного времени подвергался воздействию воды.
© Фото : F. Grazioli / Archive SABAP-BO/GSB-USBМестонахождение черепа в пещере Марселя Лубенса
Местонахождение черепа в пещере Марселя Лубенса - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© Фото : F. Grazioli / Archive SABAP-BO/GSB-USB
Местонахождение черепа в пещере Марселя Лубенса
Авторы проанализировали состав осадочных отложений внутри черепа и пигментированного налета на его поверхности и на основе полученных результатов сделали вывод, что изначально череп, очищенный от мягких тканей, был захоронен где-то в другом месте.
Позднее могилу, вероятно, размыли потоки дождевой воды, и череп был снесен грязевым потоком в одно из углублений в основании пещеры, которое со временем превратилось в глубокую промоину, куда и провалился череп. То, что падение в пещеру было случайным, подтверждают и повреждения, полученные черепом во время падения.
"Это удивительная находка была обнаружена на уступе вертикальной шахты. Интерес подогревали вопросы: Чей это череп? Как и когда он туда попал?" — приводятся в пресс-релизе издательства слова ведущего автора исследования Марии Джованны Белькастро (Maria Giovanna Belcastro) из Болонского университета.
Помимо раскрытия истории черепа, результаты исследования, по словам авторов, дают новое представление о погребальных обрядах и обращении с телами умерших в Италии в медном веке.
"Труп молодой женщины раннего энеолита, вероятно, подвергался манипуляциям и расчленялся в погребальном или ритуальном контексте, а череп после многочисленных перипетий в конце концов оказался в пещере в том положении, в котором был найден", — заключает Белькастро.
Авторы не исключают вероятности того, что древние погребальные обряды подразумевали расчленение тела умершего, по крайней мере отделения головы от тела.
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