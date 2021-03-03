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Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего фильма
Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего фильма
Кантемир Балагов работает над сценарием своего следующего фильма в соавторстве с лауреатом литературной премии "Большая книга" Мариной Степновой, события драмы... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T07:04
2021-03-03T07:50
культура
кино и сериалы
новости культуры
кантемир балагов
александр роднянский
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кантемир Балагов работает над сценарием своего следующего фильма в соавторстве с лауреатом литературной премии "Большая книга" Мариной Степновой, события драмы происходят в родной для режиссера Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн"."Когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, то сначала он придумывает историю, которую хочет рассказать, ее будущих героев и мир, в котором эти герои живут. А после этого он объединяется с большим писателем, насыщающим этот мир жизнью, характеры – кровью, а историю – структурой. Так было в свое время с писателем Александром Тереховым и сценарием к фильму "Дылда", сегодня это творческий союз с Мариной Степновой", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.По словам Балагова, после прочтения романа Степновой "Женщины Лазаря" он сразу понял, что хочет работать с ней.Степнова отметила, что они много спорят, но "Балагов очень тактичен как соавтор, он "умеет настоять на своем так, что сценаристу не хочется повеситься или схватиться за дробовик"."Мы планируем начать съемки сразу после того, как Кантемир снимет пилотные эпизоды сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us) Крейга Мейзина", - уточнил Роднянский.Полнометражный дебют Балагова – фильм "Теснота" – в 2017 году был показан в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был отмечен призом FIPRESCI международной федерации кинопрессы. Мировая премьера "Дылды", второй режиссерской работы Балагова, состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского фестиваля, где фильм получил сразу две награды – приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI. Кроме того, "Дылда" вошла в 2018 году в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший иностранный фильм".В январе 2021 года телеканал HBO объявил о том, что Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us), основанного на одноименной компьютерной игре.
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кино и сериалы, новости культуры, кантемир балагов, александр роднянский

Кантемир Балагов пишет сценарий с Мариной Степновой для следующего фильма

07:04 03.03.2021 (обновлено: 07:50 03.03.2021)
 
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер Кантемир Балагов
Режиссер Кантемир Балагов - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Кантемир Балагов работает над сценарием своего следующего фильма в соавторстве с лауреатом литературной премии "Большая книга" Мариной Степновой, события драмы происходят в родной для режиссера Кабардино-Балкарии, сообщила пресс-служба компании "Нон-Стоп Продакшн".
"Когда Кантемир работает над сценариями своих фильмов, то сначала он придумывает историю, которую хочет рассказать, ее будущих героев и мир, в котором эти герои живут. А после этого он объединяется с большим писателем, насыщающим этот мир жизнью, характеры – кровью, а историю – структурой. Так было в свое время с писателем Александром Тереховым и сценарием к фильму "Дылда", сегодня это творческий союз с Мариной Степновой", - цитирует пресс-служба продюсера фильма Александра Роднянского.
По словам Балагова, после прочтения романа Степновой "Женщины Лазаря" он сразу понял, что хочет работать с ней.
"Каждая следующая ее книга лишь усиливала мое желание. Меня поражали ее слово, характеры ее героев и эмоции, которые я испытывал. Я очень счастлив, что над следующим фильмом мы с Мариной работаем вместе. Наш сценарий называется "Моника" - это история про отца и сына. Про то, на что способен сын, пытаясь сделать отца больше, чем он есть", - приводит слова Балагова пресс-служба.
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Степнова отметила, что они много спорят, но "Балагов очень тактичен как соавтор, он "умеет настоять на своем так, что сценаристу не хочется повеситься или схватиться за дробовик".
"Мы планируем начать съемки сразу после того, как Кантемир снимет пилотные эпизоды сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us) Крейга Мейзина", - уточнил Роднянский.
Полнометражный дебют Балагова – фильм "Теснота" – в 2017 году был показан в конкурсной программе "Особый взгляд" 70-го Каннского кинофестиваля, где был отмечен призом FIPRESCI международной федерации кинопрессы. Мировая премьера "Дылды", второй режиссерской работы Балагова, состоялась в официальной конкурсной программе "Особый взгляд" 72-го Каннского фестиваля, где фильм получил сразу две награды – приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI. Кроме того, "Дылда" вошла в 2018 году в шорт-лист премии Американской киноакадемии в категории "Лучший иностранный фильм".
В январе 2021 года телеканал HBO объявил о том, что Балагов станет режиссером пилотного эпизода сериала HBO "Одни из нас" (The Last of Us), основанного на одноименной компьютерной игре.
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КультураКино и сериалыНовости культурыКантемир БалаговАлександр Роднянский
 
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