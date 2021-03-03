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У общественного центра в США нашли самодельную бомбу
У общественного центра в США нашли самодельную бомбу
Самодельную бомбу обнаружили рядом с общественным центром в американском городе Анкени в штате Айова, взрывное устройство было обезврежено, говорится в... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T15:43
2021-03-03T15:43
2021-03-03T15:43
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Самодельную бомбу обнаружили рядом с общественным центром в американском городе Анкени в штате Айова, взрывное устройство было обезврежено, говорится в заявлении местной полиции."Устройство, обнаруженное сегодня у Lakeside Center (общественный центр – ред.), было идентифицировано как самодельная бомба. Специалист из пожарной службы обезвредил эту бомбу, началось расследование в связи с инцидентом", - говорится в заявлении полиции города Анкени в Twitter.Местное издание Des Moines Register сообщает, что общественный центр Lakeside Center используется властями как избирательный участок в преддверии местного голосования по вопросу распределения средств из городского фонда.По данным полиции, бомба была обнаружена около 9.30 утра по местному времени (18.30 мск) на парковке рядом с общественным центром. Отмечается, что бомба было обезврежена примерно в 11.50 утра (20.50 мск). Других взрывных устройств обнаружено не было.Газета Washington Post отмечет, что центр открыл двери для посетителей примерно в 12.30 (21.30 мск).Она добавила, что "эта угроза нашим выборам неприемлема", и отметила, что те, кто виновен в инциденте, "должны быть привлечены к ответственности за эту попытку насилия против демократии и граждан".
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айова, сша, в мире
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Самодельную бомбу обнаружили рядом с общественным центром в американском городе Анкени в штате Айова
, взрывное устройство было обезврежено, говорится в заявлении местной полиции.
"Устройство, обнаруженное сегодня у Lakeside Center (общественный центр – ред.), было идентифицировано как самодельная бомба. Специалист из пожарной службы обезвредил эту бомбу, началось расследование в связи с инцидентом", - говорится в заявлении полиции города Анкени в Twitter
.
Местное издание Des Moines Register сообщает, что общественный центр Lakeside Center используется властями как избирательный участок в преддверии местного голосования по вопросу распределения средств из городского фонда.
По данным полиции, бомба была обнаружена около 9.30 утра по местному времени (18.30 мск) на парковке рядом с общественным центром. Отмечается, что бомба было обезврежена примерно в 11.50 утра (20.50 мск). Других взрывных устройств обнаружено не было.
Газета Washington Post отмечет, что центр открыл двери для посетителей примерно в 12.30 (21.30 мск).
"Я глубоко обеспокоена, узнав, что сегодня на избирательном участке в Анкени была обнаружена самодельная бомба", - заявила в Twitter член палаты представителей Синди Аксне (штат Айова).
Она добавила, что "эта угроза нашим выборам неприемлема", и отметила, что те, кто виновен в инциденте, "должны быть привлечены к ответственности за эту попытку насилия против демократии и граждан".