https://ria.ru/20210303/avstriya-1599594438.html
В Австрии музей Альбертина подготовил необычные онлайн-экскурсии
В Австрии музей Альбертина подготовил необычные онлайн-экскурсии
Венская галерея Альбертина создала необычные онлайн-экскурсии — для людей с нарушениями зрения, сообщает "ЕвроПульс". РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T04:20
2021-03-03T04:20
2021-03-03T04:20
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Венская галерея Альбертина создала необычные онлайн-экскурсии — для людей с нарушениями зрения, сообщает "ЕвроПульс".Экскурсоводы рассказывают не только историю создания картин и интересные факты о них, но и описывают сами произведения. Туры проходят в режиме Zoom-конференций.В музее и раньше существовали аудиогиды для любителей искусства с нарушениями зрения. Одна из главных задач при этом — описать картины так, чтобы их мог себе представить человек, который не различает цветов и имеет представление о зрительных образах через другие органы чувств — осязание, обоняние, иногда даже вкус.Новый проект уникален тем, что экскурсии перенесли полностью в онлайн-формат. Обязательным требованием для участия является работающий микрофон — участникам иногда задают вопросы и просят самих проявлять активность.
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости.
Венская галерея Альбертина создала необычные онлайн-экскурсии — для людей с нарушениями зрения, сообщает
"ЕвроПульс".
Экскурсоводы рассказывают не только историю создания картин и интересные факты о них, но и описывают сами произведения. Туры проходят в режиме Zoom-конференций.
В музее и раньше существовали аудиогиды для любителей искусства с нарушениями зрения. Одна из главных задач при этом — описать картины так, чтобы их мог себе представить человек, который не различает цветов и имеет представление о зрительных образах через другие органы чувств — осязание, обоняние, иногда даже вкус.
Новый проект уникален тем, что экскурсии перенесли полностью в онлайн-формат. Обязательным требованием для участия является работающий микрофон — участникам иногда задают вопросы и просят самих проявлять активность.