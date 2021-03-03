https://ria.ru/20210303/armeniya-1599716681.html

В Армении ждут заявления президента по вопросу отставки главы генштаба

В Армении ждут заявления президента по вопросу отставки главы генштаба

Президент Армении Армен Саркисян пообещал представить свою позицию по вопросу отставки начальника генштаба Оника Гаспаряна в течение ближайших часов, сообщил... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T11:29

2021-03-03T11:29

2021-03-03T11:47

оник гаспарян

никол пашинян

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ЕРЕВАН, 3 мар – РИА Новости. Президент Армении Армен Саркисян пообещал представить свою позицию по вопросу отставки начальника генштаба Оника Гаспаряна в течение ближайших часов, сообщил журналистам лидер оппозиционной партии "Родина", экс-глава Службы нацбезопасности страны Артур Ванецян по итогам встречи с президентом."Обсудили вопрос о направлении в Конституционный суд обращения (премьера – ред.) об отставке начальника генерального штаба. Он (президент - ред.) выслушал наши подходы, сказал, что принял к сведению, и заявил, что в ближайшие часы сообщит о своей позиции", - сказал Ванецян.Оппозиция потребовала встречу с президентом после того, как он отказался подписать указ об увольнении начальника генштаба Оника Гаспаряна и не направил проект указа в Конституционный суд, что предполагает автоматическую отставку военачальника. Согласно основному закону, президент может в трехдневный срок вернуть со своими возражениями соответствующий акт премьеру, обратившемуся с ходатайством об увольнении представителя высшего командного состава. Если глава правительства эти возражения не принимает, то президент должен подписать соответствующий акт или обратиться в Конституционный суд. Если президент не выполняет эти требования, соответствующий акт вступает в силу автоматически.Ранее в пресс-службе президента заявили, что Саркисян оспорил в Конституционном суде не сам проект указа, а положения закона "О военной службе и статусе военнослужащего", регулирующие кадровые вопросы в ВС.Очередной политический кризис разгорелся в Ереване после неосторожных слов премьера Никола Пашиняна о российских "Искандерах". Замначальника генштаба Армении, по данным СМИ, высмеял премьера, за что был отправлен в отставку, следом за ним подать в отставку было предложено и начальнику генштаба. Утром в четверг ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки самого Пашиняна. Премьер расценил это как попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы. Тем временем оппозиция возвела баррикады и разбила палаточный лагерь возле парламента, они не настроены на переговоры с властью и требуют отставки премьер-министра.

https://ria.ru/20210303/gasparyan-1599716071.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/armeniya-1599623420.html

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оник гаспарян, никол пашинян, армен саркисян, ереван, армения, в мире