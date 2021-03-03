https://ria.ru/20210303/aktsiya-1599790666.html

В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей

В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей

В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей... РИА Новости, 03.03.2021

2021-03-03T17:21

2021-03-03T17:21

2021-03-03T17:21

ано "рсв" ("россия – страна возможностей")

елка желаний

алексей комиссаров

общество

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Цель акции, которая прошла во всех регионах России, – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Самому юному ее участнику – 3 года, самому старшему – 93. В рамках акции государственные служащие, работники министерств, ведомств, региональные власти, медийные персоны и неравнодушные граждане исполняют материальные и нематериальные желания.По словам Комиссарова, все больше людей хотят участвовать в подобных благотворительных проектах, становиться волонтерами. Как отметил руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин, общая стоимость врученных подарков в рамках акции "Ёлка желаний" составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания – 12 тысяч рублей. Среди материальных подарков большая часть приходится на цифровую технику, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, развивающие товары и товары для хобби.

https://ria.ru/20210104/mechta-1591984442.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), елка желаний, алексей комиссаров, общество