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В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей
В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей
В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей... РИА Новости, 03.03.2021
2021-03-03T17:21
2021-03-03T17:21
ано "рсв" ("россия – страна возможностей")
елка желаний
алексей комиссаров
общество
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров. Цель акции, которая прошла во всех регионах России, – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Самому юному ее участнику – 3 года, самому старшему – 93. В рамках акции государственные служащие, работники министерств, ведомств, региональные власти, медийные персоны и неравнодушные граждане исполняют материальные и нематериальные желания.По словам Комиссарова, все больше людей хотят участвовать в подобных благотворительных проектах, становиться волонтерами. Как отметил руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин, общая стоимость врученных подарков в рамках акции "Ёлка желаний" составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания – 12 тысяч рублей. Среди материальных подарков большая часть приходится на цифровую технику, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, развивающие товары и товары для хобби.
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ано "рсв" ("россия – страна возможностей"), елка желаний, алексей комиссаров, общество

В ходе акции "Елка желаний" было вручено подарков на 162 млн рублей

17:21 03.03.2021
 
© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в фотобанк"Ёлка желаний" на форуме "Добровольцы России" в Сочи
Ёлка желаний на форуме Добровольцы России в Сочи - РИА Новости, 1920, 03.03.2021
© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний", проходившей в ноябре-декабре 2020 года, было выполнено 13,5 тысяч заявок от детей, пожилых людей и людей с ограниченными возможностями, сообщил генеральный директор АНО "Россия – страна возможностей" Алексей Комиссаров.
"В этот раз акция стала поистине масштабной. Об этом говорит и статистика: за месяц – с 16 ноября по 15 декабря – мы получили 26,5 тысяч заявок. В два раза больше по сравнению с 2019-м годом. Реализовано было 13,5 тысяч желаний – и это тоже почти в 2 раза больше, чем годом ранее", – привели в пресс-службе АНО "РСВ" слова Комиссарова.
Цель акции, которая прошла во всех регионах России, – подарить ощущение праздника людям, которые вынуждены бороться с жизненными трудностями. Самому юному ее участнику – 3 года, самому старшему – 93. В рамках акции государственные служащие, работники министерств, ведомств, региональные власти, медийные персоны и неравнодушные граждане исполняют материальные и нематериальные желания.
По словам Комиссарова, все больше людей хотят участвовать в подобных благотворительных проектах, становиться волонтерами.
Как отметил руководитель проекта "Мечтай со мной" Тимур Сафин, общая стоимость врученных подарков в рамках акции "Ёлка желаний" составила 162 миллиона рублей, а средняя стоимость реализации одного желания – 12 тысяч рублей. Среди материальных подарков большая часть приходится на цифровую технику, игрушки, спортинвентарь, музыкальные инструменты, развивающие товары и товары для хобби.
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