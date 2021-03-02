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Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Жириновский назвал виновных в распаде СССР
Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T15:47
2021-03-02T16:37
содружество
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владимир жириновский
белоруссия
ссср
украина
политика
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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.По его словам, через 30 лет после развала страны всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв о его окружении и других политиках.Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.
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содружество , лдпр, владимир жириновский, белоруссия, ссср, украина, политика

Жириновский назвал виновных в распаде СССР

15:47 02.03.2021 (обновлено: 16:37 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 2 мар РИА Новости. Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, через 30 лет после развала страны всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв о его окружении и других политиках.
"А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?" — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Генеральный секретарь ЦК КПСС, Председатель Президиума Верховного Совета СССР Михаил Горбачев - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 07:17
Переводчик Горбачева рассказал о жизни экс-президента СССР
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.
 
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