Жириновский назвал виновных в распаде СССР
15:47 02.03.2021 (обновлено: 16:37 02.03.2021)
© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкРуководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский на пленарном заседании Государственной Думы РФ
МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
По его словам, через 30 лет после развала страны всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв о его окружении и других политиках.
"А кто поднимал его наверх? Андропов, Громыко и остальных, кто за него голосовал. Почему их не вспоминаете? А остальные 18 миллионов коммунистов по всей стране?" — написал парламентарий в своем телеграм-канале.
Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.
Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.