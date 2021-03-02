https://ria.ru/20210302/zhirinovskiy-1599612352.html

Жириновский назвал виновных в распаде СССР

Жириновский назвал виновных в распаде СССР

Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T15:47

2021-03-02T15:47

2021-03-02T16:37

содружество

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владимир жириновский

белоруссия

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украина

политика

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МОСКВА, 2 мар — РИА Новости. Главной причиной распада Советского Союза стал однопартийный режим, заявил лидер ЛДПР Владимир Жириновский.По его словам, через 30 лет после развала страны всю ответственность переложили на экс-президента СССР Михаила Горбачева, забыв о его окружении и других политиках.Фактически Советский Союз распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к советскому народу заявил об уходе с поста главы государства. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание Содружества Независимых Государств. Этот акт вошел в историю как Беловежское соглашение.Еще в 1990 году все союзные республики приняли декларации о государственном суверенитете. Чтобы остановить распад страны, 17 марта 1991 года прошел референдум о сохранении СССР. За высказались 76,4 процента голосовавших. На основании итогов референдума весной 1991-го появился проект договора "О Союзе суверенных республик", подписание которого назначили на 20 августа. Но оно так и не состоялось из-за попытки государственного переворота 19-21 августа.

https://ria.ru/20210301/gorbachev-1599372435.html

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содружество , лдпр, владимир жириновский, белоруссия, ссср, украина, политика