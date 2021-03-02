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США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова
США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова
США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T23:32
2021-03-02T23:32
мария захарова
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага. Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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мария захарова, москва, вашингтон (город), сша, в мире

США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова

23:32 02.03.2021
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкОфициальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве
Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова во время брифинга в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага. Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
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