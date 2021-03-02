https://ria.ru/20210302/zakharova-1599679065.html
США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова
США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова
США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания,... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T23:32
2021-03-02T23:32
2021-03-02T23:32
мария захарова
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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага. Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.
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мария захарова, москва, вашингтон (город), сша, в мире