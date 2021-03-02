https://ria.ru/20210302/zakharova-1599679065.html

США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова

США довели отношения с Россией до точки замерзания, заявила Захарова

США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания,... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T23:32

2021-03-02T23:32

2021-03-02T23:32

мария захарова

москва

вашингтон (город)

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/01/15/1594055984_0:0:3209:1806_1920x0_80_0_0_8bba5220da88929b0ac3c2fee26a0344.jpg

МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. США, пытаясь отвлечь внимание от внутренних проблем и вводя новые санкции против России, довели двусторонние отношения с Москвой до точки полного замерзания, заявила во вторник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Запутавшись в собственных внутренних проблемах, Белый дом вновь пытается культивировать образ внешнего врага. Неоднократно комментировали эту американскую политику, которая лишена логики и смысла и лишь все больше выхолащивает двусторонние отношения, уже доведенные Вашингтоном до точки полного замерзания", - говорится в комментарии, опубликованном на сайте МИД РФ.

https://ria.ru/20210302/prizyv-1599678286.html

москва

вашингтон (город)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мария захарова, москва, вашингтон (город), сша, в мире