https://ria.ru/20210302/yakutiya-1599638579.html

В Якутии стартовал масштабный региональный проект в IT-сфере

В Якутии стартовал масштабный региональный проект в IT-сфере

Свыше 1,5 тысячи школьников и студентов в Якутии примут участие в конкурсе "Моя профессия - IT" за целевые места в лучших вузах страны, сообщает пресс-центр... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T17:46

2021-03-02T17:46

2021-03-02T19:51

республика саха (якутия)

республика саха (якутия)

дальний восток

айсен николаев

москва

общество

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ЯКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи школьников и студентов в Якутии примут участие в конкурсе "Моя профессия - IT" за целевые места в лучших вузах страны, сообщает пресс-центр республики в Москве.В Якутии стартовал самый масштабный региональный проект в IT-сфере для подрастающего поколения."Одна из задач, которую глава Якутии Айсен Николаев ставит сейчас перед республикой — это увеличение числа работников ИТ-сферы до 10 тысяч к 2024 году. Главная задача конкурса — популяризация ИТ-профессий, профориентационная и обучающая работа. Надо сказать, что с каждым годом интерес к этому проекту растет. В этом году в конкурсе планируется участие более 1,5 тысячи школьников и студентов", - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова.В рамках конкурса будет запущен "Акселератор школьных проектов", по итогам которого 30 проектов попадут в образовательную программу с сопровождением трекеров и менторов, а 10 команд-финалистов получат финансовую поддержку."Победителям "Моя профессия - IT" будут выделены целевые места в лучших вузах страны, финалисты получат призы от спонсоров мероприятия", - рассказали в пресс-центре.Отмечается, что власти региона делают ставку на активное развитие инноваций в регионе. В республике принята госпрограмма инновационного и цифрового развития на 2020–2024 годы. Сегодня Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. В 2021 году на Гайдаровском форуме республика получила номинацию "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций.

https://ria.ru/20210302/yakutiya-1599541942.html

https://ria.ru/20210219/avtomobili-1598114231.html

республика саха (якутия)

дальний восток

москва

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республика саха (якутия), дальний восток, айсен николаев, москва, общество