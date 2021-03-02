В Якутии стартовал масштабный региональный проект в IT-сфере
17:46 02.03.2021 (обновлено: 19:51 02.03.2021)
© Предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутии)В Якутии стартовал масштабный региональный проект в IT-сфере
© Предоставлено пресс-службой правительства Республики Саха (Якутии)
ЯКУТСК, 2 мар – РИА Новости. Свыше 1,5 тысячи школьников и студентов в Якутии примут участие в конкурсе "Моя профессия - IT" за целевые места в лучших вузах страны, сообщает пресс-центр республики в Москве.
В Якутии стартовал самый масштабный региональный проект в IT-сфере для подрастающего поколения.
"Одна из задач, которую глава Якутии Айсен Николаев ставит сейчас перед республикой — это увеличение числа работников ИТ-сферы до 10 тысяч к 2024 году. Главная задача конкурса — популяризация ИТ-профессий, профориентационная и обучающая работа. Надо сказать, что с каждым годом интерес к этому проекту растет. В этом году в конкурсе планируется участие более 1,5 тысячи школьников и студентов", - приводятся слова министра инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий республики Анатолия Семенова.
В рамках конкурса будет запущен "Акселератор школьных проектов", по итогам которого 30 проектов попадут в образовательную программу с сопровождением трекеров и менторов, а 10 команд-финалистов получат финансовую поддержку.
"Победителям "Моя профессия - IT" будут выделены целевые места в лучших вузах страны, финалисты получат призы от спонсоров мероприятия", - рассказали в пресс-центре.
Отмечается, что власти региона делают ставку на активное развитие инноваций в регионе. В республике принята госпрограмма инновационного и цифрового развития на 2020–2024 годы. Сегодня Якутия входит в топ-10 регионов России по экспорту ИТ-услуг и обеспечивает 85% экспорта ИТ-услуг Дальнего Востока. В 2021 году на Гайдаровском форуме республика получила номинацию "Цифровой регион" премии "Цифровые вершины" за активное развитие инфраструктуры инноваций.