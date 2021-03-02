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Республика Саха (Якутия)
https://ria.ru/20210302/yakutiya-1599541942.html
Якутия получит более полумиллиарда рублей на строительство малых мостов
Якутия получит более полумиллиарда рублей на строительство малых мостов
Якутия получит более полумиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство малых мостов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T09:28
2021-03-02T09:37
республика саха (якутия)
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экономика
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ЯКУТСК, 2 мар - РИА Новости. Якутия получит более полумиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство малых мостов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.Как отметили в региональном правительстве, в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году вошли более 4,7 тысяч объектов. Сейчас в российских регионах завершается этап контрактации."Из федерального бюджета будет дополнительно выделено 100 миллиардов рублей на улучшение транспортной инфраструктуры в регионах. Якутия получит 576,3 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для реконструкции мостов через реку Аллах-Юнь на автодороге "Амга" в Усть-Майском районе и через реку Нюя на автодороге "Вилюй" в Ленском районе", - рассказали в пресс-службе.В региональном кабмине пояснили, в прошлом году республика направила заявку на финансирование реконструкции мостовых переходов через реку Аллах-Юнь в Усть-Майском районе, через реку Менкюле в Томпонском районе и реку Нюя в Ленском районе. "Общая стоимость трех объектов составляет 3,3 миллиарда рублей, со сроками ввода в 2022-2023 годах", - добавили в пресс-службе.
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республика саха (якутия), ленский район, томпонский район, экономика

Якутия получит более полумиллиарда рублей на строительство малых мостов

09:28 02.03.2021 (обновлено: 09:37 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь АгеенкоЯкутск
Якутск - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Игорь Агеенко
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ЯКУТСК, 2 мар - РИА Новости. Якутия получит более полумиллиарда рублей из федерального бюджета на строительство малых мостов, сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Как отметили в региональном правительстве, в национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2021 году вошли более 4,7 тысяч объектов. Сейчас в российских регионах завершается этап контрактации.
"Из федерального бюджета будет дополнительно выделено 100 миллиардов рублей на улучшение транспортной инфраструктуры в регионах. Якутия получит 576,3 миллионов рублей. Эти средства будут использованы для реконструкции мостов через реку Аллах-Юнь на автодороге "Амга" в Усть-Майском районе и через реку Нюя на автодороге "Вилюй" в Ленском районе", - рассказали в пресс-службе.
В региональном кабмине пояснили, в прошлом году республика направила заявку на финансирование реконструкции мостовых переходов через реку Аллах-Юнь в Усть-Майском районе, через реку Менкюле в Томпонском районе и реку Нюя в Ленском районе. "Общая стоимость трех объектов составляет 3,3 миллиарда рублей, со сроками ввода в 2022-2023 годах", - добавили в пресс-службе.
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