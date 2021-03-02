https://ria.ru/20210302/vystavka-1599571701.html

Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"

Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"

Единственная и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow представит экспозицию ведущих... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:24

2021-03-02T12:24

2021-03-02T12:24

пресс-релизы

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МОСКВА, 2 мар — Пресс-служба компании Нюрнберг Мессе. Единственная и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow представит экспозицию ведущих российских и зарубежных производителей сырья и оборудования для производства напитков и интересную программу для пивоваров, виноделов, производителей безалкогольных напитков и молочной продукции, а также специалистов HoReCa и ритейл. Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики представят продукцию и технологии в следующих категориях: · Сырье и ингредиенты· Оборудование для производства· Технологии розлива· Тара и упаковка· Производство ПЭТ-тары· Гигиена производства· Лабораторное оборудование· Холодильная техника· Оборудование для ритейла, баров и ресторановСреди участников выставки: GEA, Braukon, DSM, ZIP Service, Destila s.r.o, Hopsteiner, PSS Svidnik, Fermentis, Agrometal, Dutrion, Resilux, Номас, АВАНГАРД-АГРО, Грейнрус, Завод Цвет, Донсолод, Проминком, Технофильтр, Фильтрмедиа, ПК Милеста, Boel, DIA-M, Malterie Soufflet, Business Resource, Raush, Eurocap и многие другие.В течение трех дней работы выставки в рамках деловой программы состоятся специализированные конференции, семинары, мастер-классы от экспертов, а также дегустации российского крафтового пива и винодельческой продукции* (* по предварительной регистрации на сайте выставки).Посещение всех мероприятий в рамках выставки бесплатно.Главные мероприятия в рамках Beviale Moscow 2021: Все дни работы выставки Вас ждут:· Дегустации лучших сортов российского крафтового пива на площадке Craft Drinks Corner, организованной Ассоциацией Крафтовых Пивоварен СRAFT DEPOT· Серия мастер-классов с дегустациями винодельческой продукции, организованные Союзом Виноградарей и Виноделов России· B2B-встречи с представителями французских компанийСтенд Vinitech Innovation Tour | С220Официальный организатор: Vinitech Innovation TourДополнительная информация и расписание деловой программы на сайте: www.beviale-moscow.com/Аккредитация для прессы не требуется. Достаточно зарегистрироваться на сайте.Мероприятие для возрастной категории 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы