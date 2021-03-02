Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг МессеВыставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг Мессе
МОСКВА, 2 мар — Пресс-служба компании Нюрнберг Мессе. Единственная и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow представит экспозицию ведущих российских и зарубежных производителей сырья и оборудования для производства напитков и интересную программу для пивоваров, виноделов, производителей безалкогольных напитков и молочной продукции, а также специалистов HoReCa и ритейл.
Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики представят продукцию и технологии в следующих категориях:
· Сырье и ингредиенты
· Оборудование для производства
· Технологии розлива
· Тара и упаковка
· Производство ПЭТ-тары
· Гигиена производства
· Лабораторное оборудование
· Холодильная техника
· Оборудование для ритейла, баров и ресторанов
Среди участников выставки: GEA, Braukon, DSM, ZIP Service, Destila s.r.o, Hopsteiner, PSS Svidnik, Fermentis, Agrometal, Dutrion, Resilux, Номас, АВАНГАРД-АГРО, Грейнрус, Завод Цвет, Донсолод, Проминком, Технофильтр, Фильтрмедиа, ПК Милеста, Boel, DIA-M, Malterie Soufflet, Business Resource, Raush, Eurocap и многие другие.
В течение трех дней работы выставки в рамках деловой программы состоятся специализированные конференции, семинары, мастер-классы от экспертов, а также дегустации российского крафтового пива и винодельческой продукции* (* по предварительной регистрации на сайте выставки).
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг МессеВыставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг Мессе
Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
Посещение всех мероприятий в рамках выставки бесплатно.
Главные мероприятия в рамках Beviale Moscow 2021:
- —· Панельная дискуссия "ЗОЖ: головная боль или стабильная перспектива роста" Организаторы: Coca-Cola HBC Россия, Международная ассоциация маркетинга в ритейле POPAI
- —· Конференция "Новый имидж молока" Организаторы: V-Brand, The DairyNews, FOXM, Школьное молоко
- —· Конференция "Упаковка и этикетка для напитков. Тренды и вызовы рынка" Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков
- —· Craft Talks для индустрии HoReCa: Барные тренды 2021, Как современный бар может приносить 50% от оборота ресторана, мастер-классы по фудпэйрингу, как открыть собственный бизнес, как набрать лучшую команду, и как составить продающую карту в баре.
- —· Конференция: "Технический регламент ЕАЭС: задачи и проблемы рынка пивоваренной продукции" Организаторы: Московская Пивоваренная Компания, Объединение участников пивобезалкогольного рынка
- —· Конференция по производству безалкогольных напитков: "Тренды и перспективы развития рынка безалкогольных напитков". Организатор: Союз производителей соков, воды и напитков
- —· Панельная дискуссия индустрии HoReCa "50 на 50: закрыться или бороться? Убытки или прибыль? Сбежать или выжить?" Организатор: Cola-Cola HBC Россия
- —· Конференция "Инновационные технологии виноградарства и виноделия" Организаторы: Союз виноградарей и виноделов России, Vinitech Innovation Tour
- —· Семинар: "5 секретов розлива пива в алюминиевую банку" Организатор: Компания Brewmen.
- —· Семинар "Ферменты, как инструменты в моделировании уникального зернового напитка"Организатор Novozymes
- —· Семинар "Практика кизельгуровой фильтрации"
Организатор: BilekFiltry
- —· Мастер-класс "Элементы качества вина" от SimpleWineNews. Организатор: SimpleWineNews, преподаватель курсов Wine & Spirit Education Trust (WSET) Дмитрий Мережко
- —· Презентация книги "Российский Крафт. Великая крафтовая революция" Романа Егорова
Все дни работы выставки Вас ждут:
· Дегустации лучших сортов российского крафтового пива на площадке Craft Drinks Corner, организованной Ассоциацией Крафтовых Пивоварен СRAFT DEPOT
· Серия мастер-классов с дегустациями винодельческой продукции, организованные Союзом Виноградарей и Виноделов России
· B2B-встречи с представителями французских компаний
Стенд Vinitech Innovation Tour | С220
Стенд Vinitech Innovation Tour | С220
Официальный организатор: Vinitech Innovation Tour
Дополнительная информация и расписание деловой программы на сайте: www.beviale-moscow.com/
Аккредитация для прессы не требуется. Достаточно зарегистрироваться на сайте.
Мероприятие для возрастной категории 18+
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