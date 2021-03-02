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Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
Единственная и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow представит экспозицию ведущих... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:24
2021-03-02T12:24
пресс-релизы
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МОСКВА, 2 мар — Пресс-служба компании Нюрнберг Мессе. Единственная и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow представит экспозицию ведущих российских и зарубежных производителей сырья и оборудования для производства напитков и интересную программу для пивоваров, виноделов, производителей безалкогольных напитков и молочной продукции, а также специалистов HoReCa и ритейл. Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики представят продукцию и технологии в следующих категориях: · Сырье и ингредиенты· Оборудование для производства· Технологии розлива· Тара и упаковка· Производство ПЭТ-тары· Гигиена производства· Лабораторное оборудование· Холодильная техника· Оборудование для ритейла, баров и ресторановСреди участников выставки: GEA, Braukon, DSM, ZIP Service, Destila s.r.o, Hopsteiner, PSS Svidnik, Fermentis, Agrometal, Dutrion, Resilux, Номас, АВАНГАРД-АГРО, Грейнрус, Завод Цвет, Донсолод, Проминком, Технофильтр, Фильтрмедиа, ПК Милеста, Boel, DIA-M, Malterie Soufflet, Business Resource, Raush, Eurocap и многие другие.В течение трех дней работы выставки в рамках деловой программы состоятся специализированные конференции, семинары, мастер-классы от экспертов, а также дегустации российского крафтового пива и винодельческой продукции* (* по предварительной регистрации на сайте выставки).Посещение всех мероприятий в рамках выставки бесплатно.Главные мероприятия в рамках Beviale Moscow 2021: Все дни работы выставки Вас ждут:· Дегустации лучших сортов российского крафтового пива на площадке Craft Drinks Corner, организованной Ассоциацией Крафтовых Пивоварен СRAFT DEPOT· Серия мастер-классов с дегустациями винодельческой продукции, организованные Союзом Виноградарей и Виноделов России· B2B-встречи с представителями французских компанийСтенд Vinitech Innovation Tour | С220Официальный организатор: Vinitech Innovation TourДополнительная информация и расписание деловой программы на сайте: www.beviale-moscow.com/Аккредитация для прессы не требуется. Достаточно зарегистрироваться на сайте.Мероприятие для возрастной категории 18+Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
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96
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пресс-релизы

Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"

12:24 02.03.2021
 
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг МессеВыставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в Main Stage - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг Мессе
Читать ria.ru в
МОСКВА, 2 мар — Пресс-служба компании Нюрнберг Мессе. Единственная и крупнейшая профессиональная выставка оборудования и сырья для производства всех видов напитков – Beviale Moscow представит экспозицию ведущих российских и зарубежных производителей сырья и оборудования для производства напитков и интересную программу для пивоваров, виноделов, производителей безалкогольных напитков и молочной продукции, а также специалистов HoReCa и ритейл.
Ведущие российские и зарубежные производители и поставщики представят продукцию и технологии в следующих категориях:
· Сырье и ингредиенты
· Оборудование для производства
· Технологии розлива
· Тара и упаковка
· Производство ПЭТ-тары
· Гигиена производства
· Лабораторное оборудование
· Холодильная техника
· Оборудование для ритейла, баров и ресторанов
Среди участников выставки: GEA, Braukon, DSM, ZIP Service, Destila s.r.o, Hopsteiner, PSS Svidnik, Fermentis, Agrometal, Dutrion, Resilux, Номас, АВАНГАРД-АГРО, Грейнрус, Завод Цвет, Донсолод, Проминком, Технофильтр, Фильтрмедиа, ПК Милеста, Boel, DIA-M, Malterie Soufflet, Business Resource, Raush, Eurocap и многие другие.
В течение трех дней работы выставки в рамках деловой программы состоятся специализированные конференции, семинары, мастер-классы от экспертов, а также дегустации российского крафтового пива и винодельческой продукции* (* по предварительной регистрации на сайте выставки).
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг МессеВыставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в Main Stage - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© Фото : пресс-служба компании Нюрнберг Мессе
Выставка Beviale Moscow пройдет 16-18 марта в "Main Stage"
Посещение всех мероприятий в рамках выставки бесплатно.
Главные мероприятия в рамках Beviale Moscow 2021:
  • · Панельная дискуссия "ЗОЖ: головная боль или стабильная перспектива роста" Организаторы: Coca-Cola HBC Россия, Международная ассоциация маркетинга в ритейле POPAI
  • · Конференция "Новый имидж молока" Организаторы: V-Brand, The DairyNews, FOXM, Школьное молоко
  • · Конференция "Упаковка и этикетка для напитков. Тренды и вызовы рынка" Организатор: Национальная конфедерация упаковщиков
  • · Craft Talks для индустрии HoReCa: Барные тренды 2021, Как современный бар может приносить 50% от оборота ресторана, мастер-классы по фудпэйрингу, как открыть собственный бизнес, как набрать лучшую команду, и как составить продающую карту в баре.
  • · Конференция: "Технический регламент ЕАЭС: задачи и проблемы рынка пивоваренной продукции" Организаторы: Московская Пивоваренная Компания, Объединение участников пивобезалкогольного рынка
  • · Конференция по производству безалкогольных напитков: "Тренды и перспективы развития рынка безалкогольных напитков". Организатор: Союз производителей соков, воды и напитков
  • · Панельная дискуссия индустрии HoReCa "50 на 50: закрыться или бороться? Убытки или прибыль? Сбежать или выжить?" Организатор: Cola-Cola HBC Россия
  • · Конференция "Инновационные технологии виноградарства и виноделия" Организаторы: Союз виноградарей и виноделов России, Vinitech Innovation Tour
  • · Семинар: "5 секретов розлива пива в алюминиевую банку" Организатор: Компания Brewmen.
  • · Семинар "Ферменты, как инструменты в моделировании уникального зернового напитка"Организатор Novozymes
  • · Семинар "Практика кизельгуровой фильтрации"
    Организатор: BilekFiltry
  • · Мастер-класс "Элементы качества вина" от SimpleWineNews. Организатор: SimpleWineNews, преподаватель курсов Wine & Spirit Education Trust (WSET) Дмитрий Мережко
  • · Презентация книги "Российский Крафт. Великая крафтовая революция" Романа Егорова
Все дни работы выставки Вас ждут:
· Дегустации лучших сортов российского крафтового пива на площадке Craft Drinks Corner, организованной Ассоциацией Крафтовых Пивоварен СRAFT DEPOT
· Серия мастер-классов с дегустациями винодельческой продукции, организованные Союзом Виноградарей и Виноделов России
· B2B-встречи с представителями французских компаний
Стенд Vinitech Innovation Tour | С220
Официальный организатор: Vinitech Innovation Tour
Дополнительная информация и расписание деловой программы на сайте: www.beviale-moscow.com/
Аккредитация для прессы не требуется. Достаточно зарегистрироваться на сайте.
Мероприятие для возрастной категории 18+
Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
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