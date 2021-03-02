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https://ria.ru/20210302/vladivostok-1599551268.html
Во Владивостоке нескольких военных и экс-полицейского осудили за хищение
Во Владивостоке нескольких военных и экс-полицейского осудили за хищение
Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к разным, в том числе реальным, срокам лишения свободы несколько военнослужащих и экс-полицейского, которые... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T10:27
2021-03-02T10:33
россия
тихоокеанский флотский военный суд
владивосток
происшествия
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к разным, в том числе реальным, срокам лишения свободы несколько военнослужащих и экс-полицейского, которые признаны виновными в хищении в общей сложности 85 тонн авиационного керосина в войсковой части во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк."Было рассмотрено дело Владивостокским гарнизонным судом. Вынесен приговор, осуждены 5 военнослужащих и служащие войсковой части - 5 бортинженеров военных самолетов, сотрудник полиции. Прилетали самолеты из разных регионов РФ, лица войсковой части, заинтересованные в хищении керосина - авиатоплива, подговаривали ряд военнослужащих из летного состава, которым предлагалось либо не дозаправлять самолеты положенным количеством топлива, либо в ряде случаев вообще не заправлять. Было похищено 85 тонн авиационного керосина", - сказал Михайлюк.По его словам, преступления совершены в 2016-2017 годах. Фигуранты осуждены на различные сроки лишения свободы, в том числе на реальные. Назначено 3 года колонии бывшему сотруднику полиции, который "прикрывал" сбыт топлива."Заранее обеспечивал прохождение бензовозов, которые с территории части выезжали. Были осуждены лица, ответственные за расход топлива, в том числе и летчики. Летный состав тут же погасил весь ущерб, признались во всем. Основные виновники – лица, которые отвечали за хранение топлива, они были инициаторами, все подготавливали", - добавил Михайлюк.
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россия, тихоокеанский флотский военный суд, владивосток, происшествия

Во Владивостоке нескольких военных и экс-полицейского осудили за хищение

10:27 02.03.2021 (обновлено: 10:33 02.03.2021)
 
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к разным, в том числе реальным, срокам лишения свободы несколько военнослужащих и экс-полицейского, которые признаны виновными в хищении в общей сложности 85 тонн авиационного керосина в войсковой части во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк.
"Было рассмотрено дело Владивостокским гарнизонным судом. Вынесен приговор, осуждены 5 военнослужащих и служащие войсковой части - 5 бортинженеров военных самолетов, сотрудник полиции. Прилетали самолеты из разных регионов РФ, лица войсковой части, заинтересованные в хищении керосина - авиатоплива, подговаривали ряд военнослужащих из летного состава, которым предлагалось либо не дозаправлять самолеты положенным количеством топлива, либо в ряде случаев вообще не заправлять. Было похищено 85 тонн авиационного керосина", - сказал Михайлюк.
По его словам, преступления совершены в 2016-2017 годах. Фигуранты осуждены на различные сроки лишения свободы, в том числе на реальные. Назначено 3 года колонии бывшему сотруднику полиции, который "прикрывал" сбыт топлива.
"Заранее обеспечивал прохождение бензовозов, которые с территории части выезжали. Были осуждены лица, ответственные за расход топлива, в том числе и летчики. Летный состав тут же погасил весь ущерб, признались во всем. Основные виновники – лица, которые отвечали за хранение топлива, они были инициаторами, все подготавливали", - добавил Михайлюк.
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РоссияТихоокеанский флотский военный судВладивостокПроисшествия
 
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