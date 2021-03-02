Во Владивостоке нескольких военных и экс-полицейского осудили за хищение
10:27 02.03.2021 (обновлено: 10:33 02.03.2021)
ВЛАДИВОСТОК, 2 мар – РИА Новости. Тихоокеанский флотский военный суд приговорил к разным, в том числе реальным, срокам лишения свободы несколько военнослужащих и экс-полицейского, которые признаны виновными в хищении в общей сложности 85 тонн авиационного керосина в войсковой части во Владивостоке, сообщил журналистам председатель суда Сергей Михайлюк.
"Было рассмотрено дело Владивостокским гарнизонным судом. Вынесен приговор, осуждены 5 военнослужащих и служащие войсковой части - 5 бортинженеров военных самолетов, сотрудник полиции. Прилетали самолеты из разных регионов РФ, лица войсковой части, заинтересованные в хищении керосина - авиатоплива, подговаривали ряд военнослужащих из летного состава, которым предлагалось либо не дозаправлять самолеты положенным количеством топлива, либо в ряде случаев вообще не заправлять. Было похищено 85 тонн авиационного керосина", - сказал Михайлюк.
По его словам, преступления совершены в 2016-2017 годах. Фигуранты осуждены на различные сроки лишения свободы, в том числе на реальные. Назначено 3 года колонии бывшему сотруднику полиции, который "прикрывал" сбыт топлива.
"Заранее обеспечивал прохождение бензовозов, которые с территории части выезжали. Были осуждены лица, ответственные за расход топлива, в том числе и летчики. Летный состав тут же погасил весь ущерб, признались во всем. Основные виновники – лица, которые отвечали за хранение топлива, они были инициаторами, все подготавливали", - добавил Михайлюк.