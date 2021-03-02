https://ria.ru/20210302/veter-1599661586.html

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды

Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T20:16

2021-03-02T20:16

2021-03-02T20:16

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

москва

общество

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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, находясь на улице во время метели, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.

https://ria.ru/20210301/pogoda-1599396700.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество