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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:16
2021-03-02T20:16
2021-03-02T20:16
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, находясь на улице во время метели, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
https://ria.ru/20210301/pogoda-1599396700.html
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество