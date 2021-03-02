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МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды
МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды
Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T20:16
2021-03-02T20:16
федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет)
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
москва
общество
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды."По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении.МЧС рекомендует при управлении автотранспортом увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, находясь на улице во время метели, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
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федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (росгидромет), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), москва, общество

МЧС предупредило москвичей о сильном ветре до утра среды

20:16 02.03.2021
 
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкМужчина на одной из улиц в Москве
Мужчина на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 2 мар - РИА Новости. Московский главк МЧС распространил экстренное предупреждение о ветре с порывами до 15 метров в секунду с вечера вторника до утра среды.
"По прогнозам синоптиков Росгидромет в период с 21 часа 2 марта до 09 часов 3 марта в Москве ожидается ветер порывами до 15 м/с, переход температуры через 0° в сторону отрицательных значений, гололедица", - говорится в сообщении.
МЧС рекомендует при управлении автотранспортом увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств, а также избегать обгонов и перестроений. Кроме того, находясь на улице во время метели, рекомендуется обходить рекламные щиты и шаткие конструкции.
Москва - РИА Новости, 1920, 01.03.2021
1 марта, 11:13
Синоптики рассказали о погоде в Москве на этой неделе
 
Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет)МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)МоскваОбщество
 
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