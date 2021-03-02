https://ria.ru/20210302/vaktsinatsiya-1599673331.html

На вакцинацию украинцев понадобится 200 лет, заявил депутат Рады

На вакцинацию украинцев понадобится 200 лет, заявил депутат Рады

Если вакцинация против COVID-19 на Украине будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, властям понадобится 200 лет, чтобы сделать прививку всем гражданам, РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T22:14

2021-03-02T22:14

2021-03-02T22:15

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

алексей гончаренко

коронавирусы

европейская солидарность

astrazeneca

верховная рада украины

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киев

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МОСКВА, 2 мар – РИА Новости. Если вакцинация против COVID-19 на Украине будет продолжаться такими же темпами, как сейчас, властям понадобится 200 лет, чтобы сделать прививку всем гражданам, заявил депутат Верховной рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca от COVID-19 прилетел в Киев 23 февраля утром. Вакцинация на Украине началась 24 февраля. Первым вакцину получил врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы. Сейчас вакциной привились более 4,9 тысячи украинцев."Я открыл сайт министерства здравоохранения? И здесь цифра: 3141 человек получили первую дозу на 28 февраля, это получается где-то по 600 человек в сутки. Такими темпами на вакцинацию украинцев понадобится 200 лет. Мы будем ждать 200 лет? То есть после того, как мы вакцинацию начали последними в Европе, когда Зимбабве начал вакцинироваться, только тогда к нам доехала эта история. А теперь такие темпы, которые дают 200 лет", - приводит слова Гончаренко сайт партии.Он также подверг критике ситуацию с тестированием на коронавирус."Второй вопрос - тесты. Вы нам много рассказывали в Верховной раде, что будем делать 70 тысяч тестов в сутки. Я открыл цифру за 28 февраля - 23 тысячи тестов. Для сравнения, в Италии делается в среднем 250 тысяч тестов в сутки. Поэтому мы продолжаем не делать тесты, не делать вакцины и делать вид, что мы преодолеем COVID?" - добавил депутат.Всемирная организация здравоохранения 11 марта 2020 года объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным минздрава, за все время пандемии на Украине коронавирус выявили у 1 357 470 человек, выздоровели 1 176 918 заболевших, летальных случаев – 26 212.

https://ria.ru/20210302/zelenskiy-1599600704.html

https://radiosputnik.ria.ru/20210302/vaktsinatsiya-1599597540.html

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коронавирус covid-19, алексей гончаренко, коронавирусы, европейская солидарность, astrazeneca , верховная рада украины, европа, киев, украина, вакцинация, в мире