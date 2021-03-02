https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599592025.html

В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer

В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer

В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T13:58

2021-03-02T13:58

2021-03-02T13:58

распространение коронавируса

вакцина pfizer/biontech

коронавирус covid-19

pfizer, inc.

япония

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ТОКИО, 2 марта - РИА Новости. В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.По его данным, женщина в возрасте старше 60 лет, не имевшая заболеваний и истории аллергических реакций, была вакцинирована 26 февраля внутримышечным препаратом COMIRNATY. Предположительно, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния.Эксперты попробуют установить, было ли это связано с вакцинацией от коронавируса.

https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html

япония

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., япония, в мире