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https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599592025.html
В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:58
2021-03-02T13:58
распространение коронавируса
вакцина pfizer/biontech
коронавирус covid-19
pfizer, inc.
япония
в мире
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ТОКИО, 2 марта - РИА Новости. В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.По его данным, женщина в возрасте старше 60 лет, не имевшая заболеваний и истории аллергических реакций, была вакцинирована 26 февраля внутримышечным препаратом COMIRNATY. Предположительно, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния.Эксперты попробуют установить, было ли это связано с вакцинацией от коронавируса.
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., япония, в мире

В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer

13:58 02.03.2021
 
© AP Photo / Jae C. HongМедицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния
Медицинский сотрудник готовит вакцину Pfizer-BioNTech COVID-19 на ранчо Тюдор в Мекке, Калифорния - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© AP Photo / Jae C. Hong
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ТОКИО, 2 марта - РИА Новости. В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.
По его данным, женщина в возрасте старше 60 лет, не имевшая заболеваний и истории аллергических реакций, была вакцинирована 26 февраля внутримышечным препаратом COMIRNATY. Предположительно, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния.
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22 февраля, 17:17Распространение коронавируса
ВОЗ назвала условие, при котором вакцина от коронавируса будет бесполезна
Эксперты попробуют установить, было ли это связано с вакцинацией от коронавируса.
 
Распространение коронавирусаВакцина Pfizer/BioNTechКоронавирус COVID-19Pfizer, Inc.ЯпонияВ мире
 
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