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В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
В Японии умерла пожилая женщина, привитая вакциной Pfizer
В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T13:58
2021-03-02T13:58
2021-03-02T13:58
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ТОКИО, 2 марта - РИА Новости. В Японии скончалась пожилая женщина, привитая американской вакциной Pfizer, однако взаимосвязь ее гибели с вакцинацией не установлена, сообщило во вторник министерство здравоохранения, труда и социального обеспечения Японии.По его данным, женщина в возрасте старше 60 лет, не имевшая заболеваний и истории аллергических реакций, была вакцинирована 26 февраля внутримышечным препаратом COMIRNATY. Предположительно, смерть наступила от субарахноидального кровоизлияния.Эксперты попробуют установить, было ли это связано с вакцинацией от коронавируса.
https://ria.ru/20210222/vaktsina-1598585977.html
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вакцина pfizer/biontech, коронавирус covid-19, pfizer, inc., япония, в мире