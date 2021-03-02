https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599570864.html

В Армении оценили ситуацию с закупкой "Спутника V"

В Армении оценили ситуацию с закупкой "Спутника V"

Российская вакцина "Спутник V", вероятно, будет импортирована в Армению в течение следующей недели, страна закупит 15 тысяч доз, сообщила заместитель директора... РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T12:12

2021-03-02T12:12

2021-03-02T12:12

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

здоровье - общество

astrazeneca

армения

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/02/0c/1597243592_0:0:3078:1731_1920x0_80_0_0_8cbe235f7bc1fd450fb3d241df92e1b5.jpg

ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, будет импортирована в Армению в течение следующей недели, страна закупит 15 тысяч доз, сообщила заместитель директора национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян."На данный момент мы находимся в стадии подписания договора с российской стороной. Весьма вероятно, что в течение следующей недели вакцина уже будет импортирована в Армению", - сказала Саакян Sputnik Армения.По словам Саакян, вакцинация от коронавируса уже началась с инфицированных коронавирусом и медработников."Кроме того, отметила Саакян, новая партия "Спутник V" будет использована для продолжения вакцинации с середины марта как медработников, так и представителей уязвимых групп старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. На основании данных о гражданах, состоящих на учете в медучреждениях, можно сказать, что в Армении в уязвимых группах насчитывается порядка 600 тысяч человек. И если добиться вакцинации хотя бы 50% этих граждан, то, по словам Саакян, это будет серьезным достижением. Гаяне Саакян отмечает, что сейчас они параллельно ведут переговоры о закупке государством и другой вакцины, но пока неизвестно, какой это будет препарат и в каких объемах его приобретут", - добавляет Sputnik.Как пишет агентство, на вопрос, что будут делать люди, которые хотят привиться, но не входят ни в одну из групп риска, Саакян ответила: "Минздрав в рамках госзаказа будет вакцинировать только тех, кто входит в уязвимые группы". "Министерство не может повлиять на частный сектор, чтобы заставить приобрести вакцину. Однако мы разрабатываем руководство, которое позволит частному сектору участвовать в процессе закупки вакцин, как это было в случае с ПЦР-тестами. Но в этом случае вакцинация будет платной", - добавила она.Ранее министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что Армения одобрила применение в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer против коронавируса.

армения

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , армения, в мире