https://ria.ru/20210302/vaktsina-1599570864.html
В Армении оценили ситуацию с закупкой "Спутника V"
В Армении оценили ситуацию с закупкой "Спутника V"
Российская вакцина "Спутник V", вероятно, будет импортирована в Армению в течение следующей недели, страна закупит 15 тысяч доз, сообщила заместитель директора... РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T12:12
2021-03-02T12:12
2021-03-02T12:12
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
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astrazeneca
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ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости. Российская вакцина "Спутник V", вероятно, будет импортирована в Армению в течение следующей недели, страна закупит 15 тысяч доз, сообщила заместитель директора национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян."На данный момент мы находимся в стадии подписания договора с российской стороной. Весьма вероятно, что в течение следующей недели вакцина уже будет импортирована в Армению", - сказала Саакян Sputnik Армения.По словам Саакян, вакцинация от коронавируса уже началась с инфицированных коронавирусом и медработников."Кроме того, отметила Саакян, новая партия "Спутник V" будет использована для продолжения вакцинации с середины марта как медработников, так и представителей уязвимых групп старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. На основании данных о гражданах, состоящих на учете в медучреждениях, можно сказать, что в Армении в уязвимых группах насчитывается порядка 600 тысяч человек. И если добиться вакцинации хотя бы 50% этих граждан, то, по словам Саакян, это будет серьезным достижением. Гаяне Саакян отмечает, что сейчас они параллельно ведут переговоры о закупке государством и другой вакцины, но пока неизвестно, какой это будет препарат и в каких объемах его приобретут", - добавляет Sputnik.Как пишет агентство, на вопрос, что будут делать люди, которые хотят привиться, но не входят ни в одну из групп риска, Саакян ответила: "Минздрав в рамках госзаказа будет вакцинировать только тех, кто входит в уязвимые группы". "Министерство не может повлиять на частный сектор, чтобы заставить приобрести вакцину. Однако мы разрабатываем руководство, которое позволит частному сектору участвовать в процессе закупки вакцин, как это было в случае с ПЦР-тестами. Но в этом случае вакцинация будет платной", - добавила она.Ранее министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что Армения одобрила применение в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca и Pfizer против коронавируса.
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РИА Новости
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, здоровье - общество, astrazeneca , армения, в мире
ЕРЕВАН, 2 мар - РИА Новости.
Российская вакцина "Спутник V
", вероятно, будет импортирована в Армению
в течение следующей недели, страна закупит 15 тысяч доз, сообщила заместитель директора национального центра по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Армении Гаяне Саакян.
"На данный момент мы находимся в стадии подписания договора с российской стороной. Весьма вероятно, что в течение следующей недели вакцина уже будет импортирована в Армению", - сказала Саакян Sputnik Армения
.
По словам Саакян, вакцинация от коронавируса уже началась с инфицированных коронавирусом и медработников.
"Кроме того, отметила Саакян, новая партия "Спутник V" будет использована для продолжения вакцинации с середины марта как медработников, так и представителей уязвимых групп старше 65 лет и лиц с хроническими заболеваниями. На основании данных о гражданах, состоящих на учете в медучреждениях, можно сказать, что в Армении в уязвимых группах насчитывается порядка 600 тысяч человек. И если добиться вакцинации хотя бы 50% этих граждан, то, по словам Саакян, это будет серьезным достижением. Гаяне Саакян отмечает, что сейчас они параллельно ведут переговоры о закупке государством и другой вакцины, но пока неизвестно, какой это будет препарат и в каких объемах его приобретут", - добавляет Sputnik.
Как пишет агентство, на вопрос, что будут делать люди, которые хотят привиться, но не входят ни в одну из групп риска, Саакян ответила: "Минздрав в рамках госзаказа будет вакцинировать только тех, кто входит в уязвимые группы". "Министерство не может повлиять на частный сектор, чтобы заставить приобрести вакцину. Однако мы разрабатываем руководство, которое позволит частному сектору участвовать в процессе закупки вакцин, как это было в случае с ПЦР-тестами. Но в этом случае вакцинация будет платной", - добавила она.
Ранее министр здравоохранения Анаит Аванесян сообщила, что Армения одобрила применение в стране вакцин "Спутник V", AstraZeneca
и Pfizer против коронавируса.