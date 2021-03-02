Польша призвала производителей вакцин от COVID-19 "поделиться" лицензией
© РИА Новости / Магда Гибелли / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник во время вакцинации российским препаратом "Гам Ковид Вак" (Sputnik V) от коронавирусной инфекции в одной из больниц Каракаса
ВАРШАВА, 2 мар - РИА Новости. Польша предлагает производителям вакцин от COVID-19 "поделиться" лицензией, заявил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак в эфире Польского радио.
В настоящее время Польша получает вакцину трех производителей – Pfizer, Moderna и AstraZeneca. Все поставки происходят исключительно в рамках европейского соглашения. Власти страны неоднократно высказывали претензии к производителям по поводу того, что все три фирмы не выполняют ранее заключенные договоренности в части сроков и объемов поставок вакцины.
"То соглашение, которое было подписано Европейской комиссией, оказалось малоэффективным – соглашение с производителями вакцин. Во время последнего саммита ЕС премьер-министр Матеуш Моравецкий предлагал, чтобы фирмы поделились своей лицензией, то есть, чтобы фирмы, которые имеют разработанную и допущенную вакцину, сделали возможным производство этой вакцины также и другим фирмам, в том числе, работающим в Польше", - сказал Блащак.
По его словам, в Польше имеются возможности для производства вакцины. "Мы к этому готовы и имеем соответствующий потенциал", - сказал министр обороны.
Он также подтвердил, что власти страны рассматривают возможность закупки вакцины из Китая. "Завтра состоится очередное заседание группы антикризисного управления. Мы будем обсуждать эту тему. Мы ищем возможности скорейшей вакцинации как можно большей части популяции польского общества", - сказал Блащак.
По последним данным, в общей сложности в Польшу доставлены более 3,85 миллиона доз вакцины, из которых более 3,33 миллиона уже использованы.