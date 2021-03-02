https://ria.ru/20210302/uzbekistan-1599566393.html

Власти Узбекистана планируют к маю возобновить регулярные авиарейсы в РФ

Власти Узбекистана планируют к маю возобновить регулярные авиарейсы в РФ

Власти Узбекистана рассчитывают весной возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев. РИА Новости, 02.03.2021

2021-03-02T18:27

2021-03-02T18:27

2021-03-02T18:27

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ТАШКЕНТ, 2 мар — РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают весной возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев."Пока мы ждем ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат", — сказал чиновник.Он пояснил, что узбекская сторона направила в адрес спецкомиссии РФ по противодействию коронавирусу всю информацию о нынешней эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране. "Мы по всем стандартам подходим, по тем критериям, которые установлены российской комиссией, чтобы возобновить регулярные полеты", — добавил Чориев.Пассажирское международное транспортное сообщение было приостановлено с 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Национальная авиаперевозчик Узбекистана в сентябре 2020 года возобновил регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию, а с 20 января — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности, в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Прибывающие должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документы для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.

https://ria.ru/20191117/1560639465.html

https://ria.ru/20210301/koshki-1599080293.html

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ташкент

узбекистан

белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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