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https://ria.ru/20210302/uzbekistan-1599566393.html
Власти Узбекистана планируют к маю возобновить регулярные авиарейсы в РФ
Власти Узбекистана планируют к маю возобновить регулярные авиарейсы в РФ
Власти Узбекистана рассчитывают весной возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев. РИА Новости, 02.03.2021
2021-03-02T18:27
2021-03-02T18:27
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ТАШКЕНТ, 2 мар — РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают весной возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев."Пока мы ждем ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат", — сказал чиновник.Он пояснил, что узбекская сторона направила в адрес спецкомиссии РФ по противодействию коронавирусу всю информацию о нынешней эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране. "Мы по всем стандартам подходим, по тем критериям, которые установлены российской комиссией, чтобы возобновить регулярные полеты", — добавил Чориев.Пассажирское международное транспортное сообщение было приостановлено с 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину. Национальная авиаперевозчик Узбекистана в сентябре 2020 года возобновил регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию, а с 20 января — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности, в Россию, продолжены в режиме спецрейсов. С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Прибывающие должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документы для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
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россия, туризм, новости - туризм, ташкент, узбекистан, белоруссия, оаэ

Власти Узбекистана планируют к маю возобновить регулярные авиарейсы в РФ

18:27 02.03.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкТуристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, Узбекистан
Туристы фотографируются у мавзолея Гур-Эмир в Самарканде, Узбекистан - РИА Новости, 1920, 02.03.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ТАШКЕНТ, 2 мар — РИА Новости. Власти Узбекистана рассчитывают весной возобновить регулярное авиасообщение с Россией, заявил замминистра транспорта страны Жасурбек Чориев.
"Пока мы ждем ответа от российской стороны. Думаю, что в марте-апреле будет какой-то положительный результат", — сказал чиновник.
Он пояснил, что узбекская сторона направила в адрес спецкомиссии РФ по противодействию коронавирусу всю информацию о нынешней эпидемиологической ситуации с COVID-19 в стране. "Мы по всем стандартам подходим, по тем критериям, которые установлены российской комиссией, чтобы возобновить регулярные полеты", — добавил Чориев.
Пассажирское международное транспортное сообщение было приостановлено с 16 марта 2020 года из-за угрозы распространения COVID-19. Для иностранцев и соотечественников организовывались вывозные спецрейсы на родину.
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Национальная авиаперевозчик Узбекистана в сентябре 2020 года возобновил регулярные рейсы в Белоруссию, Турцию, ОАЭ, Казахстан и Киргизию, а с 20 января — в Таджикистан, в марте — в Германию и Индию. Полеты в страны, где ситуация с коронавирусом остается серьезной, в частности, в Россию, продолжены в режиме спецрейсов.
С 1 октября в республике были открыты границы для въезда и выезда любого вида транспорта, разрешен въездной туризм. Прибывающие должны иметь справку с отрицательным результатом ПЦР-теста на COVID-19, а также документы для прохождения необходимого лечения или воссоединения с семьей.
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