Старт 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"
10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
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Участники:
- президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ;
- генеральный директор и технологический лидер IBM в России Татьяна СОРОКИНА;
- президент ГК "Русские башни" Александр ЧУБ;
- член правления, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем ЗАСУРСКИЙ;
- руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;
- член правления, финансовый директор Московской биржи Максим ЛАПИН;
- заместитель генерального директора компании Lamoda Юлия НИКИТИНА.
Модератор – исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях (по мнению самих представителей профессионального сообщества).
В ходе мероприятия будут представлены результаты исследования Ассоциации менеджеров, позволяющего составить портрет успешного управленца в год коронакризиса. Также дискуссия будет связана с такими направлениями, как функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России.
Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня". Генеральный телевизионный партнер – АО "Телекомпания НТВ". Генеральный радиопартнер – Business FM. Стратегический партнер – АЭИ "Прайм". Официальный партнер – "Аргументы и факты". Мультимедийный информационный партнер – "Вечерняя Москва". Инфопартнеры: "Интерфакс", Finversia.ru, АКПП, "Про бизнес", "Серебряный лучник", БОСС, "Банковское обозрение", "МирТесен", Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, "Бизнес & общество", NBJ, Jobsora, HR-tv.ru, Французско-российская торгово-промышленная палата.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
Участники:
- президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ;
- генеральный директор и технологический лидер IBM в России Татьяна СОРОКИНА;
- президент ГК "Русские башни" Александр ЧУБ;
- член правления, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем ЗАСУРСКИЙ;
- руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;
- член правления, финансовый директор Московской биржи Максим ЛАПИН;
- заместитель генерального директора компании Lamoda Юлия НИКИТИНА.
Модератор – исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ.
Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях (по мнению самих представителей профессионального сообщества).
В ходе мероприятия будут представлены результаты исследования Ассоциации менеджеров, позволяющего составить портрет успешного управленца в год коронакризиса. Также дискуссия будет связана с такими направлениями, как функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России.
Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня". Генеральный телевизионный партнер – АО "Телекомпания НТВ". Генеральный радиопартнер – Business FM. Стратегический партнер – АЭИ "Прайм". Официальный партнер – "Аргументы и факты". Мультимедийный информационный партнер – "Вечерняя Москва". Инфопартнеры: "Интерфакс", Finversia.ru, АКПП, "Про бизнес", "Серебряный лучник", БОСС, "Банковское обозрение", "МирТесен", Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, "Бизнес & общество", NBJ, Jobsora, HR-tv.ru, Французско-российская торгово-промышленная палата.
Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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