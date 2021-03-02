https://ria.ru/20210302/top-1000-rossiyskikh-menedzherov-1599602572.html

Старт 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

Старт 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".

2021-03-02T14:53

2021-03-02T14:53

2021-03-02T14:53

анонсы

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Задать вопросУчастники:- президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;- главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ;- генеральный директор и технологический лидер IBM в России Татьяна СОРОКИНА; - президент ГК "Русские башни" Александр ЧУБ; - член правления, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем ЗАСУРСКИЙ;- руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА; - член правления, финансовый директор Московской биржи Максим ЛАПИН; - заместитель генерального директора компании Lamoda Юлия НИКИТИНА. Модератор – исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ.Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях (по мнению самих представителей профессионального сообщества). В ходе мероприятия будут представлены результаты исследования Ассоциации менеджеров, позволяющего составить портрет успешного управленца в год коронакризиса. Также дискуссия будет связана с такими направлениями, как функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России. Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня". Генеральный телевизионный партнер – АО "Телекомпания НТВ". Генеральный радиопартнер – Business FM. Стратегический партнер – АЭИ "Прайм". Официальный партнер – "Аргументы и факты". Мультимедийный информационный партнер – "Вечерняя Москва". Инфопартнеры: "Интерфакс", Finversia.ru, АКПП, "Про бизнес", "Серебряный лучник", БОСС, "Банковское обозрение", "МирТесен", Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, "Бизнес & общество", NBJ, Jobsora, HR-tv.ru, Французско-российская торгово-промышленная палата.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы