Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210302/top-1000-rossiyskikh-menedzherov-1599602572.html
Старт 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"
Старт 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"
10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
2021-03-02T14:53
2021-03-02T14:53
анонсы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/sharing/article/1599602572.jpg?1614685999
Задать вопросУчастники:- президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;- главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ;- генеральный директор и технологический лидер IBM в России Татьяна СОРОКИНА; - президент ГК "Русские башни" Александр ЧУБ; - член правления, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем ЗАСУРСКИЙ;- руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА; - член правления, финансовый директор Московской биржи Максим ЛАПИН; - заместитель генерального директора компании Lamoda Юлия НИКИТИНА. Модератор – исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ.Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях (по мнению самих представителей профессионального сообщества). В ходе мероприятия будут представлены результаты исследования Ассоциации менеджеров, позволяющего составить портрет успешного управленца в год коронакризиса. Также дискуссия будет связана с такими направлениями, как функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России. Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня". Генеральный телевизионный партнер – АО "Телекомпания НТВ". Генеральный радиопартнер – Business FM. Стратегический партнер – АЭИ "Прайм". Официальный партнер – "Аргументы и факты". Мультимедийный информационный партнер – "Вечерняя Москва". Инфопартнеры: "Интерфакс", Finversia.ru, АКПП, "Про бизнес", "Серебряный лучник", БОСС, "Банковское обозрение", "МирТесен", Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, "Бизнес &amp; общество", NBJ, Jobsora, HR-tv.ru, Французско-российская торгово-промышленная палата.Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Старт 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров"

14:53 02.03.2021
 
Читать ria.ru в
10 марта в 15:00 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня" пройдет онлайн-конференция, посвященная старту 22-го рейтинга "ТОП-1000 российских менеджеров".
Задать вопрос

Участники:
- президент-основатель Ассоциации менеджеров Дмитрий ЗЕЛЕНИН;
- главный управляющий директор "Альфа-банка" Владимир ВЕРХОШИНСКИЙ;
- генеральный директор и технологический лидер IBM в России Татьяна СОРОКИНА;
- президент ГК "Русские башни" Александр ЧУБ;
- член правления, вице-президент по стратегии АФК "Система" Артем ЗАСУРСКИЙ;
- руководитель пресс-службы медиагруппы "Россия сегодня" Анна СТАРКОВА;
- член правления, финансовый директор Московской биржи Максим ЛАПИН;
- заместитель генерального директора компании Lamoda Юлия НИКИТИНА.

Модератор – исполнительный директор Ассоциации менеджеров Вячеслав ЕВСЕЕВ.

Рейтинг "ТОП-1000 российских менеджеров" уже более двух десятилетий остается действенным инструментом объективной оценки профессиональной репутации. Рейтинг подводит итоги работы за год и выявляет наиболее профессиональных управленцев России, лидеров в своих отраслях и функциональных направлениях (по мнению самих представителей профессионального сообщества).
В ходе мероприятия будут представлены результаты исследования Ассоциации менеджеров, позволяющего составить портрет успешного управленца в год коронакризиса. Также дискуссия будет связана с такими направлениями, как функциональные приоритеты управленцев в период пандемии, влияние топ-менеджера на кризисную трансформацию компании, особенности женского лидерства в России.

Генеральный информационный партнер – МИА "Россия сегодня". Генеральный телевизионный партнер – АО "Телекомпания НТВ". Генеральный радиопартнер – Business FM. Стратегический партнер – АЭИ "Прайм". Официальный партнер – "Аргументы и факты". Мультимедийный информационный партнер – "Вечерняя Москва". Инфопартнеры: "Интерфакс", Finversia.ru, АКПП, "Про бизнес", "Серебряный лучник", БОСС, "Банковское обозрение", "МирТесен", Росспецмаш, Ассоциация финансовых инноваций, Business Exсellence, "Бизнес & общество", NBJ, Jobsora, HR-tv.ru, Французско-российская торгово-промышленная палата.

Обращаем Ваше внимание, что в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
 
Анонсы
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:58В Приморье водитель сбил ребенка на пешеходном переходе и скрылся
05:31В Великобритании обнаружили утерянную картину Тициана
05:21Вирусолог оценил эффективность вакцины AstraZeneca
05:20Украинцы раскритиковали офицера ВСУ, вставшую на защиту русскоязычных
05:06Эксперты рассказали, какие цветы россиянки хотят получить на 8 Марта
04:32Microsoft обвинила китайских хакеров в атаке на американские ведомства
03:38Двух экс-полицейских на Чукотке будут судить за избиение задержанных
03:36Врачи дали рекомендации по использованию наушников
03:25В Италии обнаружили "нигерийский" штамм коронавируса
03:18Центр Гамалеи готов дать рекомендации Мишустину о вакцинации
03:18Эксперт рассказал, почему вам могут отказать в открытии банковского счета
03:13Эксперт рассказал, к чему приведет сверление обшивки МКС
03:10Инфекционист спрогнозировал сроки снятия ограничений по COVID-19 в России
03:06Врачи рассказали, какие цветы лучше дарить на 8 марта
03:03Тихановская передвигается по Хельсинки в кортеже и с охраной
02:38Илон Маск создает новый город
02:33Экс-ведущий "Битвы экстрасенсов" рассказал о "страшном диагнозе"
02:28Мединский: умерших в концлагерях пленных надо отнести к жертвам геноцида
02:25"Русские крутые": британцев впечатлил поселок под Воркутой
02:22В Никарагуа начали вакцинацию "Спутником V"
Лента новостейМолния